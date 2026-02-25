T20 World Cup Super 8: టార్గెట్ చేస్తే జట్టు గెలుస్తుందా? సల్మాన్ అఘా భార్య పోస్టు
ఇంగ్లాండ్పై ఓటమి తర్వాత సల్మాన్ అఘా కుటుంబాన్ని టార్గెట్ చేసిన ట్రోల్స్పై భార్య సబ్బా మన్జెర్ స్పందించారు. సెమీస్ అవకాశాలపై పాక్కు క్లిష్ట పరిస్థితి.
టీ20 ప్రపంచ కప్ సూపర్-8 దశలో ఇంగ్లాండ్ చేతిలో పాకిస్థాన్ జట్టు ఓటమిపాలైన తర్వాత ఆ జట్టు సెమీఫైనల్ అవకాశాలు సంక్లిష్టంగా మారాయి. మరో మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు కావడంతో పాయింట్ల పట్టికలో పాక్ పరిస్థితి మరింత క్లిష్టంగా మారినట్లు విశ్లేషణలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
ఇంగ్లాండ్పై జరిగిన మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అఘా బ్యాటింగ్లో విఫలమవడంతో అభిమానుల నుంచి తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమయ్యాయి. అయితే సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వ్యక్తిగత స్థాయికి చేరి, అతని కుటుంబాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని అసభ్య వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని సమాచారం.
ఈ నేపథ్యంలో సల్మాన్ అఘా భార్య సబ్బా మన్జెర్ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. “నన్ను లేదా మా కుమారుడిని లక్ష్యంగా చేసుకుని అసభ్య పదజాలంతో విమర్శించడం వల్ల జట్టు గెలవదు” అంటూ ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. క్రీడల్లో ఓటమి, విజయాలు సహజమని, కుటుంబ సభ్యులను టార్గెట్ చేయడం సరైంది కాదని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఇక సూపర్-8 దశలో సెమీఫైనల్ రేసు మరింత ఉత్కంఠగా మారింది. శ్రీలంకతో న్యూజిలాండ్ తలపడనున్న మ్యాచ్ కీలకంగా మారింది. న్యూజిలాండ్ విజయం సాధిస్తే పాకిస్థాన్ సెమీస్ అవకాశాలు దాదాపు ముగిసే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ప్రస్తుతం పాక్ ఖాతాలో ఒక్క పాయింట్ మాత్రమే ఉండగా, కివీస్ గెలిస్తే మూడు పాయింట్లతో ముందంజలో నిలుస్తుంది.
ఒకవేళ న్యూజిలాండ్ ఓడిపోయినా పాకిస్థాన్కు పరిస్థితి సులభం కాదు. సూపర్-8 చివరి మ్యాచ్లో శ్రీలంకతో తలపడాల్సి ఉండటం కీలకంగా మారింది. ఆ మ్యాచ్ ఫలితం, నెట్ రన్రేట్ వంటి అంశాలపై సెమీఫైనల్ అవకాశాలు ఆధారపడి ఉండనున్నాయి. మరోవైపు న్యూజిలాండ్ ఇంగ్లాండ్పై గెలవకుండా ఉంటేనే శ్రీలంక, పాకిస్థాన్ జట్లకు అవకాశాలు సజీవంగా ఉండే అవకాశం ఉందని క్రీడా విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు.