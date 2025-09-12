  • Menu
Sachin Tendulkar : బీసీసీఐ అధ్యక్షుడిగా సచిన్ టెండూల్కర్ ?
Sachin Tendulkar : భారత క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డుకి కొత్త అధ్యక్షుడి కోసం వెతుకుతోంది. 1983 ప్రపంచ కప్ విజేత జట్టు సభ్యుడు రోజర్ బిన్నీ 70 ఏళ్లు పూర్తి కావడంతో తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. బిన్నీ అక్టోబర్ 2022 నుంచి బీసీసీఐ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. ఈ సమయంలో క్రికెట్ దేవుడిగా పిలువబడే సచిన్ టెండూల్కర్ ఈ పదవిని చేపట్టవచ్చని కొన్ని నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. కానీ, సచిన్ టెండూల్కర్ ఈ పుకార్లను పూర్తిగా ఖండించారు.

సచిన్ టెండూల్కర్ మేనేజ్‌మెంట్ సంస్థ ఒక ప్రకటనను విడుదల చేసి ఈ విషయంలో స్పష్టత ఇచ్చింది. “బీసీసీఐ అధ్యక్ష పదవికి సచిన్ టెండూల్కర్ పేరును పరిశీలిస్తున్నారని లేదా నామినేట్ చేశారని కొన్ని వార్తలు, పుకార్లు వ్యాపిస్తున్నాయి. అలాంటిదేమీ జరగలేదని మేము స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాము. ఈ నిరాధారమైన ఊహాగానాలకు ఎవరూ ప్రాధాన్యత ఇవ్వవద్దని మేము అభ్యర్థిస్తున్నాము” అని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

సచిన్ టెండూల్కర్ తన 24 ఏళ్ల అంతర్జాతీయ కెరీర్‌లో భారతదేశానికి అనేక చిరస్మరణీయ విజయాలు అందించారు, కానీ ఆయన ఎప్పుడూ క్రికెట్ నిర్వహణకు దూరంగా ఉండాలనే భావించారు. ఆయన ప్రకటనతో ఈ పుకార్లు ముగిసినప్పటికీ, తదుపరి అధ్యక్షుడి ఎంపికపై చర్చలు ఊపందుకున్నాయి. బీసీసీఐ ఎన్నికలు భారత క్రికెట్ భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తాయి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా దాని ప్రభావం ఉంటుంది.

సెప్టెంబర్ 2025 చివరిలో జరగనున్న బీసీసీఐ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో కొత్త అధ్యక్షుడి ఎన్నిక ప్రధాన అంశం కానుంది. భారత క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డు తమ తదుపరి అధ్యక్షుడిగా ఒక గొప్ప మాజీ భారత క్రికెటర్‌ను వెతుకుతోంది. కొత్త అధ్యక్షుడు భారత క్రికెట్‌కు గొప్పగా సహకరించిన వ్యక్తి అయి ఉండాలని బీసీసీఐలోని చాలా మంది వాటాదారులు కోరుకుంటున్నారు. రోజర్ బిన్నీకి ముందు, సౌరవ్ గంగూలీ వంటి ప్రముఖ ఆటగాళ్లు ఈ పదవిలో ఉన్నారు.

