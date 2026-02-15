SA vs NZ: మార్క్రమ్ మాస్ బ్యాటింగ్.. కివీస్పై దక్షిణాఫ్రికా ఘన విజయం
SA vs NZ: టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో సౌతాఫ్రికా జట్టు తన జోరును కొనసాగిస్తోంది. అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన గ్రూప్-డి పోరులో కివీస్ జట్టును చిత్తుగా ఓడించి హ్యాట్రిక్ విజయాన్ని నమోదు చేసింది. అల్పాహారం చేసినంత సులువుగా 176 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన ప్రొటీస్ జట్టు, తద్వారా సూపర్-8 బెర్తును దాదాపు ఖాయం చేసుకుంది. ఈ మ్యాచ్లో కెప్టెన్ ఎయిడెన్ మార్క్రమ్ వీరవిహారం చేయగా, మార్కో జాన్సన్ బంతితో కివీస్ నడ్డి విరిచాడు.
అహ్మదాబాద్లో జరిగిన ఈ పోరులో టాస్ గెలిచిన సౌతాఫ్రికా బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. న్యూజిలాండ్ ఓపెనర్ ఫిన్ అలెన్ (31) మెరుపు ఆరంభాన్ని ఇచ్చినా, మరో ఎండ్ నుంచి సీఫెర్ట్ (13), రచిన్ రవీంద్ర (13) త్వరగానే పెవిలియన్ చేరారు. కేవలం 64 పరుగులకే 4 వికెట్లు కోల్పోయి కివీస్ కష్టాల్లో పడింది. ఈ దశలో మార్క్ చాప్మన్ (48), డారిల్ మిచెల్ (32) జట్టును ఆదుకున్నారు. ఒకానొక దశలో 200 పరుగులు చేసేలా కనిపించిన కివీస్ను మార్కో జాన్సన్ (4/40) తన పదునైన బంతులతో కట్టడి చేశాడు. ఫలితంగా న్యూజిలాండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 175 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది.
176 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన సౌతాఫ్రికాకు కెప్టెన్ ఎయిడెన్ మార్క్రమ్ కలలో కూడా ఊహించని ఆరంభాన్ని ఇచ్చాడు. తొలి ఓవర్ నుంచే కివీస్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. కేవలం 19 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసి, టీ20 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో సౌతాఫ్రికా తరపున అత్యంత వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీ బాదిన ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. మార్క్రమ్ ధాటికి మూడో ఓవర్ ముగిసేసరికి సౌతాఫ్రికా స్కోరు 50 పరుగులు దాటిపోయింది. డికాక్ (20) సహకారం అందించగా, మార్క్రమ్ 44 బంతుల్లో 86 పరుగులు (8 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) చేసి అజేయంగా నిలిచాడు.
మార్క్రమ్ ఇన్నింగ్స్కు తోడు చివర్లో డేవిడ్ మిల్లర్ (24 నాటౌట్) తనదైన శైలిలో సిక్సర్తో మ్యాచ్ను ముగించాడు. సౌతాఫ్రికా కేవలం 17.1 ఓవర్లలోనే 3 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. స్టేడియానికి వచ్చిన 56 వేల మంది ప్రేక్షకులు మార్క్రమ్ బ్యాటింగ్ చూసి మంత్రముగ్ధులయ్యారు. ఈ విజయంతో గ్రూప్-డిలో వరుసగా మూడు విజయాలు సాధించిన సౌతాఫ్రికా, సూపర్-8 రేసులో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. మరోవైపు కివీస్ జట్టు తమ బౌలింగ్, బ్యాటింగ్ వైఫల్యంతో టోర్నీలో గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోంది.