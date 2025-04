RR vs RCB Match Highlights : ఇవాళ జైపూర్‌లోని సవాయి మాన్ సింగ్ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన ఐపిఎల్ 28వ మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌పై రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు నష్టపోయి 173 పరుగులు చేసింది.

ఓపెనర్ యశస్వి జైశ్వాల్ 47 బంతుల్లో 75 పరుగులు చేసి రాజస్థాన్ స్కోర్ పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. స్టేడియం నలువైపులా బౌండరీలు బాదుతూ (10 ఫోర్లు, 2 సిక్సులు) జోష్‌మీదున్న యశస్వి జైశ్వాల్‌‌ను జోష్ హేజల్‌వుడ్ ఎల్బీడబ్లూ చేసి పెవిలియన్ బాట పట్టించాడు. సంజూ శాంసన్ 15, రియాన్ పరాగ్ 30, ధృవ్ జురెల్ 35 పరుగులతో జట్టు ఓవర్ ఆల్ స్కోర్‌ను ఇంకొంత ముందుకు తీసుకెళ్లారు.

రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు బౌలర్లలో భువనేశ్వర్ కుమార్, యశ్ దయాల్, జోష్ హేజల్‌వుడ్, కృనాల్ పాండ్య ఒక్కో వికెట్ తీశారు.

