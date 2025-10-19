Rohit Sharma : పెర్త్ లో చరిత్ర సృష్టించనున్న హిట్ మ్యాన్.. ప్రపంచ రికార్డుకు కేవలం ఒక్క అడుగు దూరంలో రోహిత్
Rohit Sharma : తన కెప్టెన్సీలో ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 టైటిల్ను గెలిపించిన రోహిత్ శర్మ ఇప్పుడు శుభమాన్ గిల్ నాయకత్వంలో 225 రోజుల తర్వాత వన్డే మ్యాచ్ ఆడబోతున్నాడు.
Rohit Sharma: తన కెప్టెన్సీలో ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 టైటిల్ను గెలిపించిన రోహిత్ శర్మ ఇప్పుడు శుభమాన్ గిల్ నాయకత్వంలో 225 రోజుల తర్వాత వన్డే మ్యాచ్ ఆడబోతున్నాడు. అక్టోబర్ 19న పర్త్ మైదానంలో అడుగు పెట్టగానే, ఒక ప్రత్యేకమైన రికార్డు అతని పేరు మీద నమోదు అవుతుంది. అంతేకాకుండా మరో ప్రపంచ రికార్డుపై కూడా అతని దృష్టి ఉంది. దీని కోసం అతను ఒక మంచి ఇన్నింగ్స్ ఆడాల్సి ఉంది. రోహిత్ శర్మ చాలా కాలం తర్వాత అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి తిరిగి వస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లను ఉతికి ఆరేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు.
టీమిండియా స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ రోహిత్ శర్మ ఆస్ట్రేలియాతో జరిగే మొదటి వన్డే మ్యాచ్లో బరిలోకి దిగగానే, అది అతనికి 500వ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ అవుతుంది. దీనితో అతను ఒక ప్రత్యేకమైన జాబితాలో చేరతాడు. 500కు పైగా అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడిన ప్రపంచంలోనే 10వ ఆటగాడిగా రోహిత్ నిలవనున్నాడు. ప్రస్తుతం రోహిత్ శర్మ 499 మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఈ మ్యాచ్లలో అతను 42.18 సగటుతో 19,700 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 49 సెంచరీలు, 108 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. 500కు పైగా అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడిన వారిలో దిగ్గజ బ్యాట్స్మెన్ సచిన్ టెండూల్కర్ (664 మ్యాచ్లు) అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. ఈ జాబితాలో విరాట్ కోహ్లీ (550 మ్యాచ్లు), మహేంద్ర సింగ్ ధోని (538 మ్యాచ్లు) కూడా ఉన్నారు.
వన్డే క్రికెట్లో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో రోహిత్ శర్మ ప్రస్తుతం రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. 273 మ్యాచ్లలో 344 సిక్సర్లు కొట్టిన రోహిత్ శర్మ, పాకిస్తాన్ షాహిద్ అఫ్రిది (398 మ్యాచ్లలో 351 సిక్సర్లు) రికార్డును అధిగమించి వన్డేలలో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన ఆటగాడిగా నిలవడానికి కేవలం 8 సిక్సర్ల దూరంలో ఉన్నాడు. పర్త్ మైదానంలో ఈ రికార్డును బద్దలు కొట్టే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా, ఆస్ట్రేలియాపై 100 సిక్సర్లు కొట్టిన ఆటగాడిగా కూడా రోహిత్ నిలవగలడు. ఆస్ట్రేలియాపై రోహిత్ 46 వన్డేలలో అత్యధికంగా 88 సిక్సర్లు కొట్టాడు.
ఈ మ్యాచ్లో రోహిత్ శర్మ టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ సౌరవ్ గంగూలీని అధిగమించి, భారతదేశపు మూడవ అత్యధిక వన్డే రన్ స్కోరర్గా నిలవడానికి కేవలం 54 పరుగులు అవసరం. రోహిత్ 273 మ్యాచ్లలో 48.76 సగటుతో మరియు 92.80 స్ట్రైక్ రేట్తో 11,168 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 32 సెంచరీలు, 58 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. సౌరవ్ గంగూలీ వన్డేలలో 11,221 పరుగులు చేశాడు. అంతేకాకుండా, రోహిత్ శర్మ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లలో 50 సెంచరీలు కొట్టడానికి కేవలం ఒక సెంచరీ దూరంలో ఉన్నాడు. పర్త్ మైదానంలో జరిగే ఈ మ్యాచ్ రోహిత్ శర్మకు అనేక మైలురాళ్లను చేరుకోవడానికి ఒక గొప్ప అవకాశం.