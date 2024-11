Rohit Sharma: యస్ తప్పు చేశాం.. అంగీకరిస్తున్నా.. టెస్ట్ సిరీస్ ఓటమిపై రోహిత్ శర్మ కామెంట్స్

Rohit Sharma after losing India vs New Zealand Test Series: న్యూజిలాండ్ జట్టు చేతిలో మూడు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్ సిరీస్ ఘోర పరాజయంపై టీమిండియా కేప్టేన్ రోహిత్ శర్మ స్పందించాడు. అయితే, అంతకంటే ముందుగా సొంతగడ్డపై తొలిసారిగా ఇలా 0-3 తేడాతో ఓటమిపాలవడాన్ని జీర్ణించుకోలేని క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియా వేదికగా చాలా వైల్డ్‌గా రియాక్ట్ అవుతున్నారు. టెస్ట్ సిరీస్ చేజారిపోయిందనే విషయం రెండో టెస్టు ఫలితమే చెప్పినప్పటికీ.. మరీ ఇలా సొంత గడ్డపైనే టీమిండియా క్లీన్ స్వీప్ అవుతుందని ఊహించలేదంటున్నారు.

మొదటి రెండు మ్యాచ్ లు ఓడిపోయినప్పుడైనా తేరుకుని వాంఖడే స్టేడియంలో జరిగిన మూడో టెస్ట్ మ్యాచ్ విషయంలో జాగ్రత్తపడి ఉండాల్సింది అంటూ నెటిజెన్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు. 3వ టెస్ట్ మ్యాచ్ జాగ్రత్తగా ఆడి ఉంటే కనీసం ఈ చెత్త రికార్డయినా వచ్చేది కాదని అంటున్నారు. ఒక్క రిషబ్ పంత్ మినహాయిస్తే... ఇంకే ఒక్క బ్యాట్స్‌మన్ కూడా రాణించలేదు. అందరూ విఫలమవడంతో రిషబ్ పంత్ ఒక్కడి పోరాటం కూడా ఫలితాన్నివ్వలేదు.

టెస్ట్ సిరీస్ ఘోర పరాజయంపై రోహిత్ శర్మ స్పందిస్తూ, ఇది తమ జట్టు అందరం చేసిన పొరపాటుగా అంగీకరించారు. మ్యాచ్ అనంతరం ప్రెజెంటేషన్ సెరెమనీ వద్ద రోహిత్ శర్మ మాట్లాడుతూ ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ ఓడిపోవడమైనా లేదా టెస్ట్ సిరీస్ ఓడిపోవడమైనా జీర్ణించుకునే విషయం కాదని అభిప్రాయపడ్డాడు. "మేమంతా పూర్తిస్థాయిలో ఆడలేదు. ఈ విషయాన్ని అంగీకరించి తీరాల్సిందే. న్యూజిలాండ్ ఆటగాళ్లు మాకంటే ఎంతో బాగా ఆడారు. మేము చాలా తప్పులు చేశాం. ఇది అంగీకరిస్తున్నా" అని రోహిత్ శర్మ చెప్పుకొచ్చాడు.