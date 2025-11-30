Kohli-Rohit : సచిన్-ద్రవిడ్ రికార్డు బద్దలు.. 9 నెలల తర్వాత టీమిండియా జెర్సీలో రోహిత్, విరాట్
Kohli-Rohit : భారత్-సౌతాఫ్రికా మధ్య రాంచీలోని JSCA స్టేడియంలో నేడు (నవంబర్ 30) జరగబోయే ODI సిరీస్లో తొలి మ్యాచ్ భారత క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక అరుదైన ఘట్టానికి సాక్ష్యంగా నిలవనుంది. ఈ మ్యాచ్లో బంతి-బ్యాట్ మధ్య పోరాటం మాత్రమే కాదు, ఒక కొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ అవుతుంది. భారత క్రికెట్ దిగ్గజాలు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఈ మ్యాచ్లో కలిసి బరిలోకి దిగడం ద్వారా, వారు అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఒక సరికొత్త రికార్డును తమ పేరిట నమోదు చేసుకోనున్నారు. ప్రతి క్రికెట్ అభిమానికి ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన సందర్భం కానుంది.
రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ కలిసి ఆడిన అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల సంఖ్య పరంగా, భారత క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధిక మ్యాచ్లు ఆడిన జోడీగా వీరు నిలవనున్నారు. గతంలో, దిగ్గజాలు సచిన్ టెండూల్కర్, రాహుల్ ద్రవిడ్ కలిసి 1996 నుంచి 2012 వరకు మొత్తం 391 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడారు. భారత బ్యాటింగ్ వెన్నెముకగా నిలిచిన వీరిద్దరి రికార్డును ఈ ODI మ్యాచ్తో రోహిత్-విరాట్ అధిగమించనున్నారు.
రాంచీలో ఈ ఇద్దరు ఆటగాళ్లు కలిసి బరిలోకి దిగడం ద్వారా, అది వారి కెరీర్లో కలిసి ఆడిన 392వ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ అవుతుంది. 2008 ఆగస్టు 18న శ్రీలంకపై దాంబులాలో జరిగిన వన్డే మ్యాచ్లో 20 ఏళ్ల రోహిత్, 19 ఏళ్ల విరాట్ తొలిసారిగా భారత జట్టులోకి అడుగుపెట్టారు. 17 ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఈ జోడీ కొనసాగుతోంది. భవిష్యత్తులో ఈ ద్వయం 400 మ్యాచ్ల మైలురాయిని కూడా చేరుకునే అవకాశం ఉంది.
ఈ మ్యాచ్ రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీకి చాలా అంశాలలో ప్రత్యేకంగా నిలవనుంది. ఈ ఇద్దరు ఆటగాళ్లు ఇప్పటికే టెస్ట్, T20I ఫార్మాట్ల నుంచి రిటైర్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం కేవలం భారత వన్డే జట్టులో మాత్రమే కొనసాగుతున్నారు. ఈ కారణంగానే, ఈ ఇద్దరూ దాదాపు 9 నెలల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత భారత గడ్డపై టీమిండియా జెర్సీలో ఆడుతున్నారు. వీరు చివరిగా ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో అహ్మదాబాద్లో ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో భారత్లో ఆడారు. ఈ వన్డే మ్యాచ్తో అభిమానుల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ కూడా ముగియనుంది.