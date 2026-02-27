  • Menu
Home  > క్రీడలు

Rohit Majgul: జాతి వివక్షను జయించిన జూడో ఛాంపియన్.. కామన్వెల్త్ క్రీడలకు అర్హత సాధించిన రోహిత్ మజ్గుల్

Rohit Majgul: జాతి వివక్షను జయించి జూడోలో సత్తా చాటిన యోధుడు
x

Rohit Majgul

Highlights

Rohit Majgul: జాతి వివక్షను ఎదుర్కొని, పేదరికాన్ని జయించి అంతర్జాతీయ జూడో పోటీలకు అర్హత సాధించిన రోహిత్ మజ్గుల్ స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం గురించి తెలుసుకోండి.

"నా గిరజాల జుట్టు - రూపాన్ని చూసి ప్రజలు నన్ను ఆఫ్రికన్ అని పిలుస్తారు. జాతిపరంగా నన్ను హేళన చేస్తారు. కానీ ఒక రోజు, ఇదే వ్యక్తులు నాతో ఫోటోలు దిగడానికి వరుసలో ఉంటారు" - ఇది 21 ఏళ్ల జూడోకా రోహిత్ మజ్గుల్ ఏడు సంవత్సరాల క్రితం తనకు తాను పెట్టుకున్న కఠిన లక్ష్యం. ఇప్పుడు తన లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకునే క్రమంలో ముందుకు దూసుకుపోతున్నాడు.

గుజరాత్‌కు చెందిన జూడో క్రీడాకారుడు రోహిత్ మజ్గుల్, వివక్షను - పేదరికాన్ని అధిగమించి అంతర్జాతీయ వేదికపై తన సత్తా చాటాడు. న్యూఢిల్లీలో జరిగిన సెలక్షన్ ట్రయల్స్‌లో సత్తా చాటిన రోహిత్, కామన్వెల్త్ మరియు ఆసియా క్రీడలకు అర్హత సాధించి, తన సమాజానికి గర్వకారణంగా నిలిచాడు. సిద్ధి సమాజానికి చెందిన ఈ యువకుడు, క్రీడల ద్వారా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును ఏర్పరచుకున్నాడు.

మినీ ఆఫ్రికా..

గుజరాత్‌లోని జంబూర్ గ్రామానికి చెందిన రోహిత్ ప్రయాణం ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకం. ఈ గ్రామాన్ని 'మినీ ఆఫ్రికా' అని పిలుస్తుంటారు. 2019లో జరిగిన జాతీయ స్థాయి టోర్నమెంట్‌లో, తన శారీరక రూపాన్ని చూసి కొందరు వ్యక్తులు అతడిని 'ఆఫ్రికన్' అని ఎగతాళి చేస్తూ జాతి వివక్ష చూపారు. ఆ అవమానమే అతడిలో కసిని పెంచింది. తన ఆటతోనే ప్రపంచానికి సమాధానం చెప్పాలని రోహిత్ అప్పుడే నిర్ణయించుకున్నాడు.

పేదరికంతో పోరాటం

రోహిత్ కుటుంబ నేపథ్యం అత్యంత పేదరికంతో కూడుకున్నది. అతడి తండ్రి బషీర్, పర్యాటకుల కోసం సాంప్రదాయ నృత్యాలు చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించేవారు. సరైన వసతులు, తాగునీరు లేని కటిక పేదరికంలో పెరిగినప్పటికీ, రోహిత్ క్రీడల పట్ల ఉన్న మక్కువను వదులుకోలేదు. పట్టుదలతో సాధన చేసి, ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరుకున్నాడు.

సాధించింది ఇదీ..

తాజాగా జరిగిన సెలక్షన్ ట్రయల్స్‌లో హర్యానాకు చెందిన గర్విత్ హుడాను ఓడించి, -66 కిలోల విభాగంలో రోహిత్ తన స్థానాన్ని ఖరారు చేసుకున్నాడు. ఇది కేవలం రోహిత్ విజయం మాత్రమే కాదు, 300 ఏళ్ల క్రితం ఆఫ్రికా నుండి వలస వచ్చి భారత్‌లో స్థిరపడిన సిద్ధి సమాజం యొక్క గొప్పతనం కూడా. ప్రభుత్వం చేపట్టిన క్రీడా పథకాలు రోహిత్ వంటి ప్రతిభావంతులకు సరైన వేదికను కల్పించాయి.

ప్రస్తుతం రోహిత్ జార్జియాలోని టిబిలిసిలో అత్యున్నత స్థాయి శిక్షణ పొందుతున్నాడు. పతకం సాధించడమే కాకుండా, తన సమాజం పట్ల ఉన్న అపోహలను తొలగించి, వారి ప్రత్యేకతను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పడమే తన లక్ష్యమని రోహిత్ చెబుతున్నాడు. వివక్షకు భయపడకుండా, తన ప్రతిభతో పైకి ఎదిగిన రోహిత్ మజ్గుల్ నేటి యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick