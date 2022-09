లావర్ కప్ ప్రారంభోత్సవంలో స్నేహితులతో కలిసి.. లండన్‌లో తిరిగిన టెన్నిస్ ప్లేయర్ రోజర్ ఫెదరర్

Roger Federer: ఇటీవల రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించిన టెన్నిస్‌ క్రీడాకారుడు రోజర్‌ ఫెదరర్... లావర్ కప్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఇతర క్రీడాకారులతో కలిసి లండన్‌లో కలియతిరిగారు. అక్కడి లండన్ బ్రిడ్జి వద్ద జకోవిచ్‌, రాఫెల్ నాదల్, ఆండీ ముర్రేలతో కలిసి దిగిన ఫొటోను ఫెదరర్‌ సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. డిన్నర్‌కు మిత్రులతో కలిసి వెళ్తున్నట్లు తెలుపుతూ రోజర్ పోస్టు పెట్టారు.