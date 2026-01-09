  • Menu
Home  > క్రీడలు

Rohit Sharma: మరో ఖరీదైన ఇంటిని కొన్న రితికా సజ్దే.. రోహిత్ శర్మ ఐపీఎల్ జీతం కంటే ఎక్కువే!

Rohit Sharma: మరో ఖరీదైన ఇంటిని కొన్న రితికా సజ్దే.. రోహిత్ శర్మ ఐపీఎల్ జీతం కంటే ఎక్కువే!
x
Highlights

Rohit Sharma: టీమిండియా స్టార్ క్రికెటర్ రోహిత్ శర్మ భార్య రితికా సజ్దే ముంబైలో అత్యంత విలాసవంతమైన ఫ్లాట్‌ను కొనుగోలు చేశారు. ప్రభాదేవిలోని అహూజా టవర్స్‌లో రూ. 26.30 కోట్లతో ఆమె సొంతం చేసుకున్న ఈ అపార్ట్‌మెంట్ విశేషాలు, రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

Rohit Sharma: టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ సతీమణి రితికా సజ్దే (Ritika Sajdeh) తన రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. ముంబైలోని అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతాల్లో ఒకటిగా పేరున్న ప్రభాదేవి (Prabhadevi) లో ఆమె ఒక విలాసవంతమైన అపార్ట్‌మెంట్‌ను కొనుగోలు చేశారు.

ఇంటి ధర మరియు విశేషాలు:

మొత్తం ధర: రూ. 26.30 కోట్లు.

ప్రాజెక్ట్ పేరు: అహూజా టవర్స్ (Ahuja Towers).

విశాలత: సుమారు 2,760.40 చదరపు అడుగుల (Carpet Area).

రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు: డిసెంబర్ 12, 2025న ఈ లావాదేవీ జరిగింది. దీని కోసం ఆమె రూ. 1.31 కోట్ల స్టాంప్ డ్యూటీ, రూ. 30,000 రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు చెల్లించారు.

పార్కింగ్: ఈ ఫ్లాట్‌తో పాటు మూడు కార్లను పార్క్ చేసుకునేందుకు ప్రత్యేక స్థలం కేటాయించారు.

ఐపీఎల్ జీతం కంటే ఎక్కువే! నెటిజన్లు ఈ ఇంటి ధరను రోహిత్ శర్మ ఐపీఎల్ జీతంతో పోలుస్తున్నారు. ఐపీఎల్‌లో రోహిత్ ఏడాదికి రూ. 16 కోట్లు సంపాదిస్తుండగా, రితికా కొన్న ఈ కొత్త ఇంటి ధర దానికంటే మరో రూ. 10 కోట్లు ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం. రితికా స్వతహాగా స్పోర్ట్స్ మేనేజర్‌గా అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి కావడంతో, ఆమె ఆర్థిక నిర్ణయాలపై సర్వత్రా ప్రశంసలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

ప్రభాదేవి స్పెషాలిటీ: ముంబైలోని ఈ ప్రాంతం సెలబ్రిటీలు మరియు బిజినెస్ దిగ్గజాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్. బాంద్రా-వర్లీ సీ లింక్‌కు సమీపంలో ఉండటం వల్ల ఇక్కడ స్థిరాస్తి ధరలు అత్యధికంగా ఉంటాయి. ఇప్పటికే రోహిత్ శర్మకు ఇదే అహూజా టవర్స్ 29వ అంతస్తులో సుమారు రూ. 30 కోట్ల విలువైన మరో అపార్ట్‌మెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు రితికా కొన్న ఈ కొత్త ఇల్లు పెట్టుబడి కోసమా లేక నివాసం కోసమా అన్నది తెలియాల్సి ఉంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick