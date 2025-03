Ravindra Jadeja Retirement: ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ కు సంబంధించిన ఓ ఫోటో సంచలనం సృష్టించింది. న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన టైటిల్ మ్యాచ్‌లో విరాట్ కోహ్లీ జట్టు సీనియర్ ఆల్ రౌండర్ రవీంద్ర జడేజాను కౌగిలించుకున్నాడు. అప్పటి నుండి జడేజా ఫైనల్ మ్యాచ్ తర్వాత రిటైర్ అవుతాడని ప్రచారం జరుగుతోంది. వారిద్దరి ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీనితో పాటు రిటైర్మెంట్ గురించి చాలా చర్చ జరుగుతోంది. రవీంద్ర జడేజా ఇకపై టీం ఇండియా తరఫున ఆడడని అభిమానులు ఊహిస్తున్నారు. అయితే, ఈ విషయంలో నిజం ఎంత ఉందనేది కాలమే సమాధానం చెబుతుంది. ఎందుకంటే తన రిటైర్మెంట్ గురించి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.

It's last match for Ravindra Jadeja in the ODIs Happy Retirement ❤️ pic.twitter.com/78eIxKwSWL

రవీంద్ర జడేజా రిటైర్ అవుతాడా లేదా అనేది ఇంకా నిర్ణయించలేదు. కానీ అభిమానులు ఇదే అతని చివరి మ్యాచ్ అని అంటున్నారు. చాలా మంది అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో తమ అభిప్రాయాలను కామెంట్ల రూపంలో తెలుపుతున్నారు. టీమ్ ఇండియా తరఫున చాలా కాలం ఆడి బాగా రాణించినందుకు భారత ఆల్ రౌండర్ కు వాళ్లు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జడేజా రిటైర్మెంట్ కోసం అభిమానులు ఇప్పటికే శుభాకాంక్షలు చెప్పడం మొదలు పెట్టారు.

రవీంద్ర జడేజా ప్రతి ముఖ్యమైన సందర్భంలోనూ అద్భుతంగా ప్రదర్శన ఇవ్వడంతో భారత జట్టు ఎన్నో సార్లు లాభపడింది. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో కూడా తన బాధ్యతను చక్కగా నిర్వర్తించాడు. జడేజా కివీస్ బ్యాట్స్‌మెన్‌లకు పరుగులు దక్కకుండా చేశాడు. అతను మ్యాచ్ లో పది ఓవర్లు వేసి 3 ఎకానమీతో 30 పరుగులు ఇచ్చాడు. ఈ సమయంలో జడేజా టామ్ లాథమ్ వికెట్‌ను కూడా పడగొట్టాడు. అతను 40వ ఓవర్లో మ్యాచ్‌లోని తన చివరి బంతిని వేశాడు. దీని తరువాత కోహ్లీ అతని వైపు నడిచాడు. ఇద్దరూ ఒకరినొకరు కౌగిలించుకున్నారు. అప్పుడు తీసిన ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

Thank you Ravindra jadeja, It's been a privilege to watch you bowl.❤ pic.twitter.com/AJ21aqhCjQ