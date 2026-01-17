Ravindra Jadeja Retirement? కివీస్తో మూడో వన్డే తర్వాత రవీంద్ర జడేజా రిటైర్మెంట్!
టీమిండియా స్టార్ ఆల్ రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా వన్డే రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తారా? న్యూజిలాండ్తో ఇండోర్ వన్డేనే చివరిదా? ఫామ్ లేమి మరియు అక్షర్ పటేల్ రాకతో జడ్డూ కెరీర్ క్లైమాక్స్కు చేరుకుందా? పూర్తి విశ్లేషణ ఇక్కడ.
భారత క్రికెట్ అభిమానులకు ఇది మింగుడుపడని వార్తే. టీమిండియా స్టార్ ఆల్ రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా వన్డే ఫార్మాట్కు వీడ్కోలు పలకబోతున్నట్లు జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. న్యూజిలాండ్తో రేపు (జనవరి 18) ఇండోర్ వేదికగా జరగనున్న మూడో వన్డేనే జడ్డూ కెరీర్లో చివరి వన్డే మ్యాచ్ కానుందని సమాచారం. ఇప్పటికే టీ20లకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన జడేజా, ఇప్పుడు వన్డేల నుంచి కూడా తప్పుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఫామ్ లేమి.. పెరుగుతున్న ఒత్తిడి!
గత కొంతకాలంగా జడేజా తన స్థాయికి తగ్గ ప్రదర్శన చేయలేకపోతున్నాడు. ముఖ్యంగా ప్రస్తుత న్యూజిలాండ్ సిరీస్లో ఆయన ఆట తీరుపై విమర్శలు వస్తున్నాయి:
మొదటి వన్డే: బౌలింగ్లో 56 పరుగులు ఇచ్చి వికెట్ తీయలేకపోయాడు, బ్యాటింగ్లో కేవలం 4 పరుగులకే అవుట్ అయ్యాడు.
రెండో వన్డే: బ్యాటింగ్లో 27 పరుగులు చేసినా, బౌలింగ్లో మళ్ళీ వికెట్ లేకుండానే 44 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు.
దక్షిణాఫ్రికా సిరీస్: అంతకుముందు జరిగిన సౌతాఫ్రికా పర్యటనలోనూ జడేజా బంతితో ప్రభావం చూపలేకపోయాడు.
టెస్టుల్లో అదరగొడుతున్నా, పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్లో (ODIs) మాత్రం జడేజా విఫలమవుతుండటంతో ఆయనపై రిటైర్మెంట్ ఒత్తిడి పెరిగినట్లు కనిపిస్తోంది.
హోమ్ గ్రౌండ్లో దక్కని వీడ్కోలు.. ఇండోర్లోనేనా?
నిజానికి రాజ్కోట్ వన్డేలోనే జడేజా రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తారని అందరూ భావించారు. ఎందుకంటే అది ఆయన హోమ్ గ్రౌండ్. కానీ అక్కడ ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు. ఇప్పుడు ఇండోర్ వన్డే ముగిసిన వెంటనే తన నిర్ణయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉందని క్రికెట్ వర్గాల్లో టాక్ నడుస్తోంది.
జడేజా వారసుడు సిద్ధమేనా?
37 ఏళ్ల జడేజా ఇప్పటివరకు 209 వన్డేల్లో 2893 పరుగులు చేసి, 232 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఒకవేళ జడేజా తప్పుకుంటే, ఆయన స్థానాన్ని భర్తీ చేసేందుకు అక్షర్ పటేల్ సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఇప్పటికే టీ20ల్లో అక్షర్ నిలకడగా రాణిస్తుండటంతో, వన్డేల్లోనూ ఆయన రెగ్యులర్ సభ్యుడిగా మారే ఛాన్స్ ఉంది.