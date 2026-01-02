BCCI: వన్డే క్రికెట్కు డేంజర్ బెల్స్! రోహిత్, కోహ్లీ లేకపోతే చూసేవారే ఉండరు.. అశ్విన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
వన్డే క్రికెట్ భవిష్యత్తుపై రవిచంద్రన్ అశ్విన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశాడు. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ రిటైర్మెంట్ తర్వాత వన్డేలను ఎవరూ చూడరని, విజయ్ హాజారే ట్రోఫీనే దీనికి నిదర్శనమని అన్నాడు.
టీమిండియా వెటరన్ స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ వన్డే క్రికెట్ భవిష్యత్తుపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ప్రస్తుతం టీ20ల హవా నడుస్తున్నా, వన్డేలకు ఇంకా క్రేజ్ ఉందంటే అది కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తుల వల్లేనని అశ్విన్ తేల్చి చెప్పాడు. వారే రోహిత్ శర్మ మరియు విరాట్ కోహ్లీ. ఒకవేళ వీరిద్దరూ రిటైర్ అయితే వన్డే క్రికెట్ మనుగడ కష్టమేనని బీసీసీఐకి పరోక్షంగా హెచ్చరికలు పంపాడు.
విజయ్ హాజారే ట్రోఫీనే నిదర్శనం!
తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో మాట్లాడిన అశ్విన్, దేశీయ క్రికెట్ టోర్నీలను ఉదాహరణగా చూపించాడు. "నేను ఇటీవలే సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ (T20) మరియు విజయ్ హాజారే (ODI) టోర్నీలను గమనించాను. సాధారణంగా టీ20లకే జనం రావాలి, కానీ విజయ్ హాజారే వన్డే మ్యాచులకే స్టేడియాలు నిండుతున్నాయి. కారణం ఏంటో తెలుసా? అక్కడ విరాట్, రోహిత్ ఆడుతుండడమే!" అని అశ్విన్ విశ్లేషించాడు.
అశ్విన్ చెప్పిన కీలక పాయింట్లు:
- టికెట్ల వేట: న్యూజిలాండ్తో జరగబోయే తొలి వన్డే టికెట్లు విక్రయానికి పెట్టిన 8 నిమిషాల్లోనే హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడయ్యాయి. జట్టును ప్రకటించకముందే ఫ్యాన్స్ ఇలా ఎగబడటానికి కారణం రోహిత్, కోహ్లీ ఆడతారనే నమ్మకమే.
- టెస్టులకు డోకా లేదు: టెస్టు క్రికెట్కు ప్రత్యేకమైన ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ఇబ్బంది లేదు. కానీ, వన్డేల పరిస్థితి అలా కాదు.
- రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఏంటి?: "2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ తర్వాత ఈ ఫార్మాట్ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో తలచుకుంటేనే భయమేస్తోంది. ప్లేయర్ల కంటే ఆట గొప్పదే కావచ్చు, కానీ ఈ ఇద్దరు దిగ్గజాలు లేని లోటును పూడ్చడం వన్డే క్రికెట్కు అసాధ్యం" అని అశ్విన్ అభిప్రాయపడ్డాడు.
వన్డేల మనుగడ ప్రశ్నార్థకమేనా?
రోహిత్, కోహ్లీ టీ20ల నుంచి తప్పుకున్నాక, కేవలం వన్డేలు మరియు టెస్టులకే పరిమితమయ్యారు. దీంతో అభిమానులు వారిని చూడటానికి వన్డేల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అయితే, యువ ఆటగాళ్లలో ఆ స్థాయి "స్టార్ పవర్" ఇంకా రాకపోవడం వన్డే క్రికెట్ మనుగడకు సవాలుగా మారింది.