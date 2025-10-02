India vs West Indies : 15 ఏళ్ల తర్వాత టీమిండియాలో అరుదైన మార్పు.. వెస్టిండీస్తో కొత్త అధ్యాయం
ఆసియా కప్లో చారిత్రాత్మక విజయం తర్వాత భారత క్రికెట్ జట్టు ఇప్పుడు రెండు టెస్ట్ మ్యాచ్ల సిరీస్లో వెస్టిండీస్ను ఎదుర్కోనుంది.
India vs West Indies : ఆసియా కప్లో చారిత్రాత్మక విజయం తర్వాత భారత క్రికెట్ జట్టు ఇప్పుడు రెండు టెస్ట్ మ్యాచ్ల సిరీస్లో వెస్టిండీస్ను ఎదుర్కోనుంది. ఈ సిరీస్ నేటి (అక్టోబర్ 2) నుండి ప్రారంభం కానుంది. సిరీస్లోని మొదటి మ్యాచ్ అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్ భారత టెస్ట్ క్రికెట్లో ఒక కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలకనుంది. భారత జట్టు గత 15 సంవత్సరాలలో ఎన్నడూ చూడని ఒక ప్లేయింగ్ 11తో బరిలోకి దిగనుంది. భారత క్రికెట్ దిగ్గజాలు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, మరియు రవిచంద్రన్ అశ్విన్ లేకుండా సొంత గడ్డపై జరుగుతున్న మొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్ ఇది.
15 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన టెస్ట్ జట్టు:
అహ్మదాబాద్లో జరిగే ఈ మ్యాచ్, గత 15 సంవత్సరాలలో విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, రవిచంద్రన్ అశ్విన్ వంటి ముగ్గురు దిగ్గజ ఆటగాళ్లు లేకుండా భారత్ ఆడే మొదటి దేశీయ టెస్ట్ మ్యాచ్ అవుతుంది. గత 15 సంవత్సరాలలో భారత్ ఆడిన అన్ని దేశీయ టెస్ట్ మ్యాచ్లలో, ఈ ముగ్గురిలో కనీసం ఒకరైనా తప్పనిసరిగా ప్లేయింగ్ 11లో ఉన్నారు. అయితే, విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ టెస్ట్ క్రికెట్ నుండి, రవిచంద్రన్ అశ్విన్ భారత క్రికెట్ అన్ని ఫార్మాట్ల నుండి రిటైర్ అయ్యారు. దీంతో భారత జట్టు ఈ దిగ్గజాలు లేకుండా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మైదానంలో దిగనుంది.
చివరిసారిగా నవంబర్ 2010లో భారత్ నాగ్పూర్లో న్యూజిలాండ్తో టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడినప్పుడు ఈ ముగ్గురు దిగ్గజాలు భారత ప్లేయింగ్ 11లో లేరు. అప్పటి నుండి, ఈ ముగ్గురిలో ఎవరో ఒకరు భారత్ సొంత గడ్డపై ఆడిన ప్రతి మ్యాచ్లోనూ భాగమయ్యారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ సంప్రదాయానికి తెర పడనుంది. ఇది భారత టెస్ట్ క్రికెట్లో ఒక కొత్త శకానికి నాంది పలకనుంది.
భారత్-వెస్టిండీస్ జట్ల స్క్వాడ్లు
భారత్ జట్టు : శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), యశస్వి జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్, సాయి సుదర్శన్, దేవదత్ పడిక్కల్, రవీంద్ర జడేజా (వైస్ కెప్టెన్), వాషింగ్టన్ సుందర్, అక్షర్ పటేల్, నితీష్ రెడ్డి, ధ్రువ్ జురెల్, ఎన్. జగదీసన్, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ.
వెస్టిండీస్ జట్టు : ఎలిక్ అథానాజ్, జాన్ క్యాంప్బెల్, తెగెనరైన్ చంద్రపాల్, షాయ్ హోప్, బ్రాండన్ కింగ్, రోస్టన్ చేజ్ (కెప్టెన్), జొమెల్ వార్రికన్ (వైస్ కెప్టెన్), జస్టిన్ గ్రీవ్స్, ఖారి పియరీ, టెవిన్ ఇంలాచ్, కెవిలాన్ అండర్సన్, జెడియా బ్లేడ్స్, జోహాన్ లెనె, అండర్సన్ ఫిలిప్, జెడెన్ సీల్స్.
ఈ సిరీస్ యువ భారత ఆటగాళ్లకు తమ సత్తా చాటుకోవడానికి ఒక గొప్ప అవకాశం. కొత్త నాయకత్వంలో, కొత్త ఆటగాళ్లతో భారత జట్టు ఎలా రాణిస్తుందో చూడాలి.