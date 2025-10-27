Ranji Trophy : 540 బంతుల్లోనే ముగిసిన మ్యాచ్..63ఏళ్ల నాటి రికార్డు బద్దలు
Ranji Trophy : టిన్సుకియా మైదానంలో అస్సాం, సర్వీసెస్ మధ్య జరిగిన 2025-26 రంజీ ట్రోఫీ మ్యాచ్ కేవలం రెండు రోజుల్లోనే ముగిసింది. ఈ మ్యాచ్ను సర్వీసెస్ జట్టు ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో గెలుచుకుంది. ఈ మొత్తం మ్యాచ్లో పేలవ ప్రదర్శన కనబరిచిన అస్సాం తరఫున రెండు ఇన్నింగ్స్లలో కలిపి కేవలం ఒక హాఫ్ సెంచరీ మాత్రమే నమోదైంది. మ్యాచ్ రెండో రోజున గెలుపొందడానికి కేవలం 71 పరుగుల లక్ష్యాన్ని పొందిన సర్వీసెస్ జట్టు కేవలం రెండు వికెట్లు కోల్పోయి సులువుగా గెలిచింది.
ఈ మ్యాచ్లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన అస్సాం జట్టు మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 103 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యింది. జట్టు తరఫున ప్రద్యున్ సైకియా 52 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ ఆడగా, రియాన్ పరాగ్ 36 పరుగులు చేశాడు. మొదటి ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన సర్వీసెస్ జట్టు కూడా కేవలం 108 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యింది. సర్వీసెస్ తరఫున ఇర్ఫాన్ ఖాన్ 51 పరుగులు చేశాడు. ఆ తర్వాత రెండో ఇన్నింగ్స్లో అస్సాం జట్టు కేవలం 75 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యింది. ఈ చిన్న లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన సర్వీసెస్ జట్టు 2 వికెట్ల నష్టానికి విజయం సాధించింది.
అస్సాం, సర్వీసెస్ మధ్య జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో మొత్తం 540 బంతులు మాత్రమే ఆడారు. ఇది రంజీ ట్రోఫీ చరిత్రలో (బంతుల పరంగా) అత్యంత తక్కువ బంతులు ఆడిన మ్యాచ్గా నిలిచింది. ఈ మ్యాచ్ 1962లో రైల్వేస్, ఢిల్లీ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్లో ఆడిన 547 బంతుల 63 సంవత్సరాల నాటి రికార్డును బద్దలు కొట్టింది. అంతేకాకుండా, 91 సంవత్సరాల రంజీ ట్రోఫీ చరిత్రలో మొదటిసారిగా ఇద్దరు వేర్వేరు బౌలర్లు ఒకే ఇన్నింగ్స్లో హ్యాట్రిక్లు సాధించారు. ఈ అరుదైన ఘనతను సర్వీసెస్ జట్టుకు చెందిన అర్జున్ శర్మ, మోహిత్ జంగ్రా సాధించారు.
అస్సాం జట్టు తరఫున ఆడుతున్న రియాన్ పరాగ్ ఈ మ్యాచ్లో బ్యాటింగ్లో పెద్దగా రాణించలేకపోయినప్పటికీ, బౌలింగ్లో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచాడు. సర్వీసెస్ జట్టు మొదటి ఇన్నింగ్స్లో రియాన్ మొత్తం 5 వికెట్లు పడగొట్టగా, రెండో ఇన్నింగ్స్లో 2 వికెట్లు తీశాడు. ఈ మ్యాచ్లో అతను మొత్తం 7 వికెట్లు సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్ గెలుపుతో సర్వీసెస్ జట్టు ఇప్పుడు రెండు మ్యాచ్ల తర్వాత 13 పాయింట్లతో ఎలైట్ గ్రూప్ సి పాయింట్స్ పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది. మరోవైపు, అస్సాం జట్టు రెండు మ్యాచ్ల నుండి కేవలం ఒక పాయింట్తో 5వ స్థానంలో ఉంది.