4 Actors Who May Play Lead Role In Yuvraj Singh Biopic: దిగ్గజ భారత క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్ జీవితంపై ఒక సినిమా రూపొందించేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. టీ-సిరీస్ బ్యానర్‌పై రూపొందనున్న ఈ బయోపిక్‌ని భూషణ్ కుమార్, రవి భాగచంద్కా నిర్మించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి ఇంకా పేరు ఖరారు కాలేదు. అయితే, ఇందులో యువరాజ్ క్రికెట్ కెరీర్, జీవితాన్ని మొత్తం చూపించనున్నారు. అయితే ఈ సినిమాలో యువరాజ్ పాత్రను ఎవరు పోషిస్తారనేది కూడా పెద్ద ప్రశ్నగా మారింది. ఈ చిత్రంలో యువరాజ్ సింగ్‌గా మారగల చాలా మంది నటులు ఉన్నారు. వాటిలో నలుగురిని ఇప్పుడు చూద్దాం.

1. రణబీర్ కపూర్..

యువరాజ్ సింగ్ ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో తన బయోపిక్‌పై పెద్ద ప్రకటన ఇచ్చాడు. ఈ పాత్రకు రణబీర్ కపూర్ పర్ఫెక్ట్ అని తాను భావిస్తున్నట్లు యువరాజ్ చెప్పాడు. స్పోర్ట్స్ నెక్స్ట్ ప్రకారం, "నేను ఇటీవల యానిమల్‌ని చూశాను. నా బయోపిక్‌కి రణబీర్ కపూర్ ఖచ్చితంగా సరిపోతారని నేను భావిస్తున్నాను. అయితే చివరికి, ఇది దర్శకుడి నిర్ణయం. మేం ఖచ్చితంగా దానిపై పని చేస్తున్నాం. త్వరలో కొన్ని శుభవార్తలు వస్తాయి." అంటూ తెలిపాడు.

2. రణవీర్ సింగ్..

రణవీర్ సింగ్ కూడా పెద్ద పోటీదారు కావచ్చు. అతను ఇప్పటికే క్రికెటర్ బయోపిక్‌లో పనిచేశాడు. అతను '83'లో కపిల్ దేవ్ పాత్రలో కనిపించాడు. ఇది అభిమానులకు బాగా నచ్చింది. ఇటువంటి పరిస్థితిలో, దర్శకుడు అతని పేరును పరిగణించవచ్చు.

3. సిద్ధాంత్ చతుర్వేది..

సిద్ధాంత్ చతుర్వేది మరొక పేరు. 2020లో, యువరాజ్ బయోపిక్‌లో తన పాత్రను పోషించడానికి గల్లీ బాయ్ స్టార్ సరైనదని కూడా వివరించాడు. "ఇది బాలీవుడ్ చిత్రం అయితే, గల్లీ బాయ్‌లో MC షేర్‌గా నటించిన సిద్ధాంత్ చతుర్వేది మంచి ఎంపిక. నేను అతనిని చిత్రంలో చూడాలనుకుంటున్నాను" అంటూ యూవీ చెప్పుకొచ్చాడు.

4. ఆయుష్మాన్ ఖురానా..

యువరాజ్ సింగ్ వలె, ఆయుష్మాన్ కూడా చండీగఢ్‌కు చెందినవాడు. ఈ చిత్రంలో ఈ ప్రసిద్ధ క్రికెటర్ పాత్రను పోషించే అవకాశం అతనికి ఉంది. అయితే, అతను ఎంపికయ్యాడా లేదా అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.