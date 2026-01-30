PT Usha : పీటీ ఉష జీవితంలో తీవ్ర విషాదం.. ఆమె భర్త శ్రీనివాసన్ ఆకస్మిక మృతి
పీటీ ఉష జీవితంలో తీవ్ర విషాదం.. ఆమె భర్త శ్రీనివాసన్ ఆకస్మిక మృతి
PT Usha : భారత క్రీడారంగంలో పరుగుల రాణిగా సుపరిచితురాలైన పీటీ ఉష కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది.భారత ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు, రాజ్యసభ సభ్యురాలు అయిన పీటీ ఉష భర్త వి.శ్రీనివాసన్ శుక్రవారం తెల్లవారుజామున తుదిశ్వాస విడిచారు. కుటుంబ సభ్యుల కథనం ప్రకారం.. ఈరోజు ఉదయం ఆయన తన నివాసంలో అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిపోయారు. వెంటనే ఆయనను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించినప్పటికీ, అప్పటికే ఆయన మరణించినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. 67 ఏళ్ల శ్రీనివాసన్ మృతితో ఉషమ్మ కుటుంబం ఒక్కసారిగా మూగబోయింది.
శ్రీనివాసన్ కేవలం ఉషకు భర్త మాత్రమే కాదు, ఆమె అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సాధించిన ప్రతి విజయానికి ఆయన ఒక నిశ్శబ్ద శిల్పి. 1991లో వీరి వివాహం జరిగింది. నాటి నుండి ఆమె క్రీడా జీవితంలోనూ, నేటి రాజకీయ ప్రయాణంలోనూ ఆయన వెన్నెముకలా నిలిచారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ మాజీ ఉద్యోగి అయిన శ్రీనివాసన్, ఉష అకాడమీ నిర్వహణలోనూ, దేశంలో భావి క్రీడాకారులను తీర్చిదిద్దడంలోనూ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఉష సాధించిన ఎన్నో మైలురాళ్ల వెనుక ఆయన ప్రోత్సాహం, మార్గదర్శనం వెలకట్టలేనివి.
ఈ విషాద వార్త తెలియగానే ప్రధానమంత్రి మోదీ స్పందించారు. పీటీ ఉషకు స్వయంగా ఫోన్ చేసి తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. శ్రీనివాసన్ గారి మృతి తీరని లోటని, ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఆమెకు, ఆమె కుమారుడు ఉజ్వల్కు దేవుడు మనోధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని ప్రధాని కోరారు. కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా సంతాపం వ్యక్తం చేస్తూ.. శ్రీనివాసన్ ఒక గొప్ప ప్రేరణ అని కొనియాడారు.
కేరళలోని వీరి నివాసం వద్ద శ్రీనివాసన్ భౌతికకాయాన్ని సందర్శించేందుకు క్రీడాకారులు, రాజకీయ ప్రముఖులు క్యూ కడుతున్నారు. పరుగుల రాణిగా ప్రపంచాన్ని జయించిన ఉషకు, ఆమె కష్టసుఖాల్లో తోడుగా ఉన్న భర్త దూరమవ్వడం పట్ల యావత్ భారత దేశం దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తోంది. ఒక గొప్ప మద్దతుదారుడిని, క్రీడా ప్రేమికుడిని దేశం కోల్పోయిందని క్రీడా విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.