Pakistan vs Sri Lanka : ఆత్మాహుతి దాడి భయం.. పాక్-శ్రీలంక రెండో వన్డే రద్దు
పాకిస్తాన్, శ్రీలంక మధ్య రావల్పిండిలో ఈరోజు (నవంబర్ 13, గురువారం) జరగాల్సిన రెండో వన్డే మ్యాచ్ను రద్దు చేశారు.
Pakistan vs Sri Lanka : పాకిస్తాన్, శ్రీలంక మధ్య రావల్పిండిలో ఈరోజు (నవంబర్ 13, గురువారం) జరగాల్సిన రెండో వన్డే మ్యాచ్ను రద్దు చేశారు. మంగళవారం ఇస్లామాబాద్లో జరిగిన ఆత్మాహుతి దాడి కారణంగా భద్రతా కారణాల వల్ల శ్రీలంక జట్టులోని 8 మంది ఆటగాళ్లు తమ స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లిపోతామని చెప్పడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అయినప్పటికీ శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు పర్యటనను కొనసాగించాలని నిర్ణయించింది. దీంతో పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు మిగిలిన మ్యాచ్ల తేదీలను మార్పు చేసింది.
పాకిస్తాన్ పర్యటనలో ఉన్న శ్రీలంక జట్టుకు భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు ఏర్పడటంతో ఈరోజు (నవంబర్ 13) జరగాల్సిన రెండో వన్డే రద్దు అయింది. మంగళవారం ఇస్లామాబాద్లో జరిగిన ఆత్మాహుతి బాంబు దాడి నేపథ్యంలో శ్రీలంక జట్టులోని ఎనిమిది మంది ఆటగాళ్లు తమ భద్రతపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లాలని కోరారు. ఈ కారణం వల్లనే రావల్పిండిలో జరగాల్సిన మ్యాచ్ రద్దయింది.
ఆటగాళ్ల ఆందోళన ఉన్నప్పటికీ, శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు ఈ సిరీస్ను కొనసాగించడానికి అంగీకరించింది. దీనితో పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు మిగిలిన మ్యాచ్ల తేదీలను మార్చింది. రద్దయిన రెండో వన్డే మ్యాచ్తో పాటు, మూడో వన్డే తేదీలోనూ మార్పులు చేస్తూ పీసీబీ కొత్త షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. ఈరోజు (నవంబర్ 13, గురువారం) జరగాల్సిన రెండో వన్డే మ్యాచ్ను నవంబర్ 14, శుక్రవారం నాడు నిర్వహిస్తారు.
నవంబర్ 15న జరగాల్సిన మూడో వన్డే మ్యాచ్ను నవంబర్ 16, ఆదివారం నాడు నిర్వహిస్తారు. ఈ విధంగా వన్డే సిరీస్ను పూర్తి చేయాలని పీసీబీ ప్రణాళిక వేసింది. పాకిస్తాన్లో ఉగ్రవాద దాడి భయంతో కొంతమంది శ్రీలంక ఆటగాళ్లు సిరీస్ను మధ్యలోనే వదిలి వెళ్లాలని చూస్తున్నారు. ఏ ఆటగాడు సిరీస్ను మధ్యలో వదిలి వెళ్లినా, వారి స్థానంలో బదలీ ఆటగాళ్లను పంపిస్తామని శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు హామీ ఇచ్చింది. అందువల్లనే పందెం తేదీని మార్చి సిరీస్ను కొనసాగించగలుగుతున్నారు.
శ్రీలంకతో వన్డే సిరీస్ ముగిసిన తర్వాత, పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు ముక్కోణపు టీ20 సిరీస్ను నిర్వహించనుంది. ఈ సిరీస్లో పాకిస్తాన్, శ్రీలంకతో పాటు జింబాబ్వే జట్టు పాల్గొంటుంది.
తేదీ మ్యాచ్ వేదిక
నవంబర్ 17(రావల్పిండి) పాకిస్తాన్ vs జింబాబ్వే
నవంబర్ 18(రావల్పిండి) శ్రీలంక vs జింబాబ్వే
నవంబర్ 22(లాహోర్) పాకిస్తాన్ vs శ్రీలంక
నవంబర్ 23(లాహోర్) పాకిస్తాన్ vs జింబాబ్వే
నవంబర్ 25(లాహోర్) శ్రీలంక vs జింబాబ్వే
నవంబర్ 27(లాహోర్) పాకిస్తాన్ vs శ్రీలంక
నవంబర్ 29(లాహోర్) ఫైనల్