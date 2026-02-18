మ్యాచ్ ముందు గిన్నెలు కడిగాం: పాకిస్థాన్ హాకీ జట్టు కెప్టెన్ సంచలన ఆరోపణలు
ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో సరైన వసతి లేక మ్యాచ్కు ముందు గిన్నెలు కడిగామని పాకిస్థాన్ హాకీ జట్టు కెప్టెన్ షకీల్ అహ్మద్ బట్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.
పాకిస్థాన్ పురుషుల జాతీయ ఫీల్డ్ హాకీ జట్టు తాజాగా విదేశీ పర్యటనలో ఎదురైన పరిస్థితులపై జట్టు కెప్టెన్ షకీల్ అహ్మద్ బట్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆస్ట్రేలియా పర్యటన సందర్భంగా కనీస వసతులు కూడా కల్పించలేదని, మ్యాచ్లకు ముందు కిచెన్ శుభ్రం చేసి గిన్నెలు కడిగి మైదానానికి వెళ్లాల్సి వచ్చిందని వెల్లడించారు.
ఎఫ్ఐహెచ్ ప్రో లీగ్ పోటీల కోసం జట్టు ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లింది. అయితే అక్కడ ఉండాల్సిన రోజులకు సరిపడా వసతి ఏర్పాటు చేయలేదని కెప్టెన్ తెలిపారు. మొత్తం 13 రోజులు ఉండాల్సి ఉండగా కేవలం 10 రోజులకే వసతి కల్పించారని, తర్వాత చౌకైన నివాసానికి మారాల్సి వచ్చిందన్నారు. ఈ విషయాలపై బయట మాట్లాడితే క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుంటామని సమాఖ్య అధికారులు హెచ్చరించారని చెప్పారు.
లాహోర్ విమానాశ్రయంలో మీడియాతో మాట్లాడిన కెప్టెన్, జట్టు అభివృద్ధికి విదేశీ కోచ్ అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఆటగాళ్లలో ప్రతిభ ఉన్నప్పటికీ ప్రస్తుత నిర్వహణతో ముందుకు సాగడం కష్టమని పేర్కొన్నారు.
పర్యటనలో భాగంగా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో పాక్ జట్టు తక్కువ తేడాతో ఓటమి చవిచూసింది. అనంతరం జర్మనీ పురుషుల జాతీయ ఫీల్డ్ హాకీ జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్లో కూడా పరాజయం పాలైంది. అలాగే సిడ్నీ విమానాశ్రయంలో దీర్ఘకాలం వేచి ఉండాల్సి వచ్చిందని జట్టు వర్గాలు వెల్లడించాయి.