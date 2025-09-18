Pakistan : షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వలేదని రచ్చ.. పాకిస్తాన్ సంచలన నిర్ణయం!
Pakistan : ఆసియా కప్లో భారత్తో జరిగిన మ్యాచ్లో షేక్ హ్యాండ్ చేయని వివాదంపై పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డ్ వైఖరి మొత్తం టోర్నమెంట్ను ప్రమాదంలో పడేసింది. ఈ విషయంలో పాకిస్తాన్ బోర్డు మ్యాచ్ రిఫరీ అండీ పైక్రాఫ్ట్పై ఐసీసీకి ఫిర్యాదు చేసింది. అయితే, ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ మీడియాలో ఒక షాకింగ్ న్యూస్ బయటకు వచ్చింది. నివేదిక ప్రకారం, పైక్రాఫ్ట్తో పాటు భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్పై కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని పీసీబీ డిమాండ్ చేసింది.
ఏం జరిగింది?
సెప్టెంబర్ 14న దుబాయ్లో ఆసియా కప్ 2025లో భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ సమయంలో సూర్యకుమార్ యాదవ్, పాకిస్తాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అలీ ఆగా షేక్ హ్యాండ్ చేసుకోలేదు. ఆ తర్వాత మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత కూడా టీమ్ ఇండియా ఆటగాళ్లు పాకిస్తాన్ ఆటగాళ్లతో షేక్ హ్యాండ్ చేయడానికి నిరాకరించారు. దీనిపై పీసీబీ చాలా రచ్చ చేసింది. మ్యాచ్ రిఫరీపై ఐసీసీకి ఫిర్యాదు చేసింది. క్రీడా స్ఫూర్తిని ఉల్లంఘించారంటూ మ్యాచ్ రిఫరీని తొలగించాలని డిమాండ్ చేసింది.
ఐసీసీకి పీసీబీ ఏం చెప్పింది?
పాకిస్తాన్ న్యూస్ ఛానల్ అయిన సమా టీవీ ఒక నివేదికలో కీలక విషయాలను వెల్లడించింది. ఐసీసీకి పంపిన తమ ఈమెయిల్లో పీసీబీ రెండు డిమాండ్లు పెట్టిందని ఆ నివేదికలో పేర్కొంది. మొదటిది, మ్యాచ్ రిఫరీ అండీ పైక్రాఫ్ట్ను టోర్నమెంట్ నుంచి తొలగించాలి. రెండోది, భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్పై క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవాలి. సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఈ మ్యాచ్ను రాజకీయ ప్రకటనల కోసం ఉపయోగించుకున్నారని, ఇది ఐసీసీ నిబంధనలకు విరుద్ధమని పీసీబీ ఆరోపించింది. అయితే, ఐసీసీ పైక్రాఫ్ట్ను తొలగించాలనే డిమాండ్ను తిరస్కరించింది. సూర్యకుమార్ యాదవ్పై చర్యలు తీసుకోవాలనే డిమాండ్ను ఐసీసీ అంగీకరించిందా లేదా అనే విషయం ఇంకా స్పష్టంగా తెలియదు.
సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్
సూర్యకుమార్ యాదవ్ మ్యాచ్ గెలిచిన తర్వాత ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ వల్లే పాకిస్తాన్ ఈ ఆరోపణలు చేసింది. మ్యాచ్ తర్వాత జరిగిన ప్రెజెంటేషన్ సెరెమనీలో సూర్యకుమార్ మాట్లాడుతూ.. పుల్వామా ఉగ్రదాడిలో మరణించిన వారి కుటుంబాలకు తాను, మొత్తం జట్టు మద్దతుగా ఉంటామని అన్నారు. అలాగే భారత సైనికులకు సెల్యూట్ చేశారు. ఈ విజయాన్ని వారికే అంకితం చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ స్టేట్మెంట్ పైనే పాకిస్తాన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.