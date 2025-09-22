Asia Cup 2025 : ఛీ..ఛీ.. వీళ్లు ఇంకా మారరా.. మళ్లీ ఐసీసీ రూల్స్ బ్రేక్ చేసిన పాక్ బ్యాట్స్మెన్.. భారీ జరిమానా తప్పదా ?
దుబాయ్లో భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య ఆసియా కప్ సూపర్-4 మ్యాచ్ జరుగుతోంది. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన భారత్ ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. పాకిస్థాన్ బ్యాట్స్మెన్ హుస్సేన్ తలాత్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఐసీసీ రూల్స్ బ్రేక్ చేశాడు.
భారత జట్టు అప్పీల్ చేసినప్పుడు, పాకిస్థాన్ క్రికెటర్ హుస్సేన్ తలాత్, బంతి తన బ్యాట్కు తగిలిందని అంపైర్కు చెప్పాడు. అంతేకాకుండా, తన సహచర బ్యాట్స్మెన్ సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్తో కలిసి ఆ బంతిపై మూడు పరుగులు కూడా పరిగెత్తాడు. ఐసీసీ నియమాల ప్రకారం, ఏ బ్యాట్స్మెన్ అయినా ఎల్బీడబ్ల్యూ కోసం అప్పీల్ చేసినప్పుడు, బంతి తన బ్యాట్కు తగిలిందా లేదా అని తనంతట తానుగా అంపైర్కు చెప్పకూడదు. ఇది నిబంధనల ఉల్లంఘన. భారత్-పాకిస్థాన్ మ్యాచ్కు రెఫరీగా ఆండీ పైక్రాఫ్ట్ ఉన్నారు, గతంలో పాకిస్థాన్ జట్టుతో ఆయనకు పెద్ద వివాదం జరిగింది. ఒకవేళ రెఫరీ హుస్సేన్ తలాత్ చర్యను గమనిస్తే, ఐసీసీ నియమాలను ఉల్లంఘించినందుకు అతనికి భారీ జరిమానా పడే అవకాశం ఉంది.
కుల్దీప్ యాదవ్ బౌలింగ్లో ఔట్
క్రికెట్ నియమాలను ఉల్లంఘించడంతో పాటు.. హుస్సేన్ తలాత్ భారత్పై పెద్దగా రాణించలేకపోయాడు. అతను 11 బంతుల్లో 10 పరుగులు మాత్రమే చేసి అవుటయ్యాడు. కుల్దీప్ యాదవ్ బంతికి వరుణ్ చక్రవర్తి అద్భుతమైన క్యాచ్ పట్టాడు. గతంలో కుల్దీప్ యాదవ్ ఒక క్యాచ్ వదిలేశాడు, కానీ హుస్సేన్ తలాత్ను అవుట్ చేసి దానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్నాడు. సూపర్-4లో పాకిస్థాన్పై కుల్దీప్ యాదవ్ 4 ఓవర్లలో 31 పరుగులు ఇచ్చి ఒక వికెట్ తీశాడు.
పాకిస్థాన్ బ్యాట్స్మెన్ హుస్సేన్ తలాత్ చేసిన ఈ పని క్రీడా స్ఫూర్తికి విరుద్ధం. ఐసీసీ నిబంధనలు స్పష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, ఆటగాడు ఇలాంటి తప్పులు చేయడం విమర్శలకు దారితీస్తుంది. రెఫరీ ఈ విషయాన్ని ఎలా పరిగణిస్తారో చూడాలి. ఈ చర్య వల్ల హుస్సేన్ తలాత్పై జరిమానా పడవచ్చు.