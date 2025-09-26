Asia Cup 2025 : ఇంటి ముఖం పట్టిన బంగ్లాదేశ్.. ఆసియా కప్ ఫైనల్లో పాకిస్తాన్.. ఇండియాతో ఇప్పుడు అసలు మజా!
ఆసియా కప్ 2025 లో క్రికెట్ అభిమానుల ఉత్కంఠను అమాంతం పెంచుతూ, సూపర్-4 స్టేజ్ లోని ఐదో మ్యాచ్ పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ మధ్య దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగింది.
Asia Cup 2025 : ఆసియా కప్ 2025 లో క్రికెట్ అభిమానుల ఉత్కంఠను అమాంతం పెంచుతూ, సూపర్-4 స్టేజ్ లోని ఐదో మ్యాచ్ పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ మధ్య దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో పాకిస్తాన్ సత్తా చాటి, ఫైనల్కు అర్హత సాధించింది. మరోవైపు, బంగ్లాదేశ్ కు సూపర్-4 దశలో ఇది రెండో ఓటమి కావడంతో, టోర్నమెంట్ నుండి నిష్క్రమించాల్సి వచ్చింది. ఈ మ్యాచ్లో పాకిస్తాన్ కు మొదట బ్యాటింగ్లో షాక్ తగిలినా, లోయర్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ పుంజుకున్నారు. ఆపై బౌలర్లు అద్భుతంగా రాణించి జట్టుకు విజయాన్ని అందించారు. ఇప్పుడు ఫైనల్లో భారత్ తో పాకిస్తాన్ తలపడనుంది.
టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్ను బ్యాటింగ్కు ఆహ్వానించింది. పాకిస్తాన్ ఇన్నింగ్స్ చాలా పేలవంగా ప్రారంభమైంది. కేవలం 49 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఈ దశలో లోయర్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ జట్టును ఆదుకున్నారు. ముఖ్యంగా, మహ్మద్ హారిస్ 2 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్తో కలిపి అత్యధికంగా 31 పరుగులు చేశాడు. మహ్మద్ నవాజ్ 25 పరుగులు, షాహీన్ షా అఫ్రిది 13 బంతుల్లో 19 పరుగులు, ఫహీమ్ అష్రఫ్ 14 పరుగులు చేసి జట్టు స్కోరును గౌరవప్రదమైన 135 పరుగులకు చేర్చారు. 20 ఓవర్లలో పాకిస్తాన్ 8 వికెట్ల నష్టానికి 135 పరుగులు చేసింది.
బంగ్లాదేశ్ బౌలర్లలో తస్కిన్ అహ్మద్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసి 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. రిషాద్ హుస్సేన్, మహేదీ హసన్ చెరో 2 వికెట్లు తీసి పాకిస్తాన్ బ్యాట్స్మెన్ను కట్టడి చేశారు. ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ ఒక వికెట్ తీసుకున్నాడు.
136 పరుగుల లక్ష్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి పాకిస్తాన్ బౌలర్లు అద్భుతంగా రాణించారు. షాహీన్ షా అఫ్రిది తొలి ఓవర్లోనే పర్వేజ్ హుస్సేన్ ఎమాన్ను పరుగులేమీ చేయకుండా పెవిలియన్కు పంపి జట్టుకు శుభారంభాన్ని ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత తౌహీద్ హ్రిదోయ్ను అవుట్ చేసి రెండో వికెట్ పడగొట్టాడు. హారిస్ రౌఫ్ బంగ్లాదేశ్కు మూడో షాక్ ఇచ్చాడు.
ఈ పేలవమైన ఆరంభం కారణంగా బంగ్లాదేశ్ బ్యాటింగ్ లైనప్ కుప్పకూలింది. ఏ ఒక్క బ్యాట్స్మెన్ కూడా క్రీజులో ఎక్కువసేపు నిలబడలేకపోయాడు. తొలి 5 బ్యాట్స్మెన్లలో ఎవరూ 20 పరుగుల మార్క్ను కూడా చేరుకోలేకపోయారు. దీంతో బంగ్లాదేశ్ జట్టు 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి కేవలం 124 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది, 11 పరుగుల తేడాతో ఓటమి పాలైంది.
పాకిస్తాన్ విజయంలో బౌలర్లు కీలక పాత్ర పోషించారు. సామ్ అయూబ్ మరోసారి అద్భుతమైన బౌలింగ్ చేసి 4 ఓవర్లలో కేవలం 16 పరుగులు ఇచ్చి 2 వికెట్లు తీసి జట్టును పటిష్ట స్థితిలో నిలబెట్టాడు. షాహీన్ షా అఫ్రిది 4 ఓవర్లలో కేవలం 17 పరుగులు ఇచ్చి 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. హారిస్ రౌఫ్ కూడా 3 వికెట్లు తీసి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ విజయంతో పాకిస్తాన్ ఆసియా కప్ ఫైనల్కు దూసుకుపోగా, ఇప్పుడు టైటిల్ పోరులో చిరకాల ప్రత్యర్థి భారత్తో తలపడనుంది.