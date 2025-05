టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ టెస్ట్ క్రికెట్ నుంచి సంచలనంగా తప్పుకోవడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ నిర్ణయంపై ఇంగ్లండ్ టెస్ట్ టీమ్ కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్ కూడా స్పందించారు. కోహ్లీ రిటైర్మెంట్ వార్త విని తాను కూడా షాక్ అయ్యానని, వెంటనే కోహ్లీకి వ్యక్తిగతంగా మెసేజ్ చేశానని స్టోక్స్ వెల్లడించారు. ఇంగ్లండ్ టెస్ట్ కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్, విరాట్ కోహ్లీ టెస్ట్ క్రికెట్‌కు దూరమైనందుకు తన బాధను వ్యక్తం చేశారు. ఇంగ్లండ్ అండ్ వేల్స్ క్రికెట్ బోర్డ్ (ECB) షేర్ చేసిన ఒక వీడియోలో స్టోక్స్ మాట్లాడుతూ... "నేను విరాట్‌కు మెసేజ్ చేశాను. 'ఈసారి నీకు వ్యతిరేకంగా ఆడకపోవడం సిగ్గుచేటు' అని చెప్పాను. విరాట్‌తో ఆడటం నాకు చాలా ఇష్టం. మైదానంలో మా ఇద్దరి ఆలోచనలు ఒకేలా ఉంటాయి కాబట్టి, మేము ఎప్పుడూ ఆ పోరాటాన్ని ఆస్వాదించాం – అది ఒక యుద్ధం" అని పేర్కొన్నారు.

స్టోక్స్ ఇంకా మాట్లాడుతూ.. "మైదానంలో విరాట్ చూపించే పోరాట పటిమ, అతని పోటీ తత్వం, గెలవాలనే తపన భారత్‌కు లోటుగా ఉంటుంది. అతను నంబర్ 18ను తనదిగా చేసుకున్నాడు. బహుశా మనం ఆ నంబర్‌ను మరే భారతీయ జెర్సీ వెనుక చూడలేకపోవచ్చు. అతను చాలా అద్భుతమైన ఆటగాడు. విరాట్ గురించి నాకు ఎప్పుడూ గుర్తుండిపోయే ఒక విషయం ఏమిటంటే, అతను కవర్స్ మీదుగా బంతిని ఎంత బలంగా కొడతాడు అనేది. అతని కవర్ డ్రైవ్ చాలా కాలం పాటు గుర్తుంటుంది" అని ప్రశంసించారు.

