IND vs AUS 1st ODI : పెర్త్లో నితీష్ కుమార్ రెడ్డి వన్డే ఎంట్రీ.. రోహిత్ శర్మ చేతుల మీదుగా క్యాప్, గిల్ కెప్టెన్సీలో ఫస్ట్ మ్యాచ్
IND vs AUS 1st ODI: క్రికెట్ అభిమానుల ఎదురుచూపులు ముగిశాయి. భారత్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య వన్డే సిరీస్ ప్రారంభమైంది. విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ చాలా నెలల తర్వాత మరోసారి భారత జట్టు ప్లేయింగ్-ఎలెవన్లోకి తిరిగి వచ్చారు. వీరిద్దరి అభిమానుల నిరీక్షణ ముగియడంతో పాటు, ఒక యువ భారతీయ ఆటగాడి కల కూడా నెరవేరింది. ఈ సిరీస్లోని మొదటి మ్యాచ్లోనే టీమిండియా యువ ఆల్రౌండర్ నితీష్ కుమార్ రెడ్డికి వన్డే క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేసే అవకాశం లభించింది. టెస్ట్ క్రికెట్లో ఇప్పటికే తన కెరీర్ను ప్రారంభించిన నితీష్, ఇప్పుడు వన్డే ఫార్మాట్లో కూడా అడుగుపెట్టాడు.
పెర్త్లోని ఆప్టస్ స్టేడియంలో జరిగిన సిరీస్లోని మొదటి వన్డే మ్యాచ్తో శుభమాన్ గిల్ వన్డే కెప్టెన్సీ ప్రారంభమైంది. తన మొదటి మ్యాచ్లోనే గిల్, నితీష్ రెడ్డికి అరంగేట్రం చేసే అవకాశాన్ని కల్పించాడు. దీనితో నితీష్ రెడ్డి టీమిండియా తరఫున వన్డే క్రికెట్ ఆడిన 260వ ఆటగాడిగా నిలిచాడు. రోహిత్ శర్మ చేతుల మీదుగా నితీష్కు అతని వన్డే క్యాప్ను అందించాడు. గాయం కారణంగా జట్టుకు దూరమైన హార్దిక్ పాండ్యా స్థానంలో నితీష్ను ఈ సిరీస్కు ఎంపిక చేశారు.
చాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ తర్వాత రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ తొలిసారిగా అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడుతున్నారు. వీరిని మైదానంలో చూడటానికి అభిమానులు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. నితీష్ కుమార్ రెడ్డికి సంబంధించి, అతని టెస్ట్ అరంగేట్ర క్యాప్ను విరాట్ కోహ్లీ అందించాడు. ఇప్పుడు వన్డేలో రోహిత్ శర్మ అందించడం విశేషం.
సుమారు ఒక సంవత్సరం క్రితం, నితీష్ రెడ్డి ఇదే పర్త్ మైదానంలో టెస్ట్ క్రికెట్లో తన కెరీర్ను ప్రారంభించాడు. ఆ మ్యాచ్లో నితీష్ 41, 38 పరుగుల కీలకమైన ఇన్నింగ్స్లు ఆడటమే కాకుండా, మిచెల్ మార్ష్ వికెట్ను కూడా పడగొట్టాడు. ఇప్పుడు అదే మైదానంలో అతని వన్డే కెరీర్ కూడా ప్రారంభం కావడం విశేషం. వన్డే అరంగేట్రంలో కూడా అతను అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేయాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
ప్లేయింగ్ ఎలెవెన్ వివరాలు
భారత్ , ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరిగిన మొదటి వన్డే మ్యాచ్లో, మిచెల్ మార్ష్ టాస్ గెలిచి ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. ఇరు జట్ల ప్లేయింగ్ ఎలెవెన్ ఇలా ఉంది:
భారత్ ప్లేయింగ్ ఎలెవెన్: శుభమాన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, హర్షిత్ రాణా, అర్ష్దీప్ సింగ్, మహ్మద్ సిరాజ్.
ఆస్ట్రేలియా ప్లేయింగ్ ఎలెవెన్: మిచెల్ మార్ష్ (కెప్టెన్), ట్రావిస్ హెడ్, మాథ్యూ షార్ట్, మాథ్యూ రెన్షా, జాష్ ఫిలిప్, మిచెల్ ఓవెన్, కూపర్ కొనోలీ, మిచెల్ స్టార్క్, నాథన్ ఎల్లిస్, మాట్ కూనెమన్, జాష్ హేజిల్వుడ్.