The Hundred : ద హండ్రెడ్ లీగ్లో 7 రికార్డులు బ్రేక్.. నీతా అంబానీ టీమ్కు జాక్ పాట్
The Hundred : ఇంగ్లండ్లో జరుగుతున్న క్రికెట్ లీగ్ ద హండ్రెడ్ విజేత ఖరారైంది. ఆగస్ట్ 31న జరిగిన పురుషుల ఫైనల్లో ఓవల్ ఇన్విన్సిబుల్ జట్టు మరోసారి తమ టైటిల్ను నిలబెట్టుకోవడంలో విజయం సాధించింది. ఫైనల్లో ట్రెంట్ రాకెట్స్ను ఓడించి, ఓవల్ ఇన్విన్సిబుల్ జట్టు టైటిల్ హ్యాట్రిక్ సాధించింది. అంటే, ఇది వరుసగా మూడోసారి ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ద హండ్రెడ్ 2025 ఛాంపియన్గా నిలిచిన తర్వాత, నీతా అంబానీ యాజమాన్యంలోని ఓవల్ ఇన్విన్సిబుల్ జట్టుపై డబ్బుల వర్షం కురిసింది. ఈ అద్భుతమైన విజయం వెనుక మొత్తం జట్టు నిలకడైన ప్రదర్శన ఉంది. అయితే, 24 ఏళ్ల జోర్డాన్ కాక్స్ ఈ సీజన్లో 7 రికార్డులను తన పేరు మీద లిఖించుకుని ప్రత్యేక ముద్ర వేశాడు.
ఓవల్ ఇన్విన్సిబుల్ జట్టు ట్రెంట్ రాకెట్స్ను ఓడించి ద హండ్రెడ్ 2025 టైటిల్ను గెలుచుకుంది. ఇది ఈ జట్టు గెలిచిన మూడవ ద హండ్రెడ్ ట్రోఫీ. ఈ విజయం 2023లో మొదలై, ఆ తర్వాత 2024లో తొలిసారిగా తమ టైటిల్ను నిలబెట్టుకుంది. ఇప్పుడు ఈ ఏడాది కూడా వరుసగా రెండోసారి టైటిల్ను నిలబెట్టుకుంది. ద హండ్రెడ్ లీగ్ తర్వాతి సీజన్ నుండి ఓవల్ ఇన్విన్సిబుల్ పేరు మారే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. కాబట్టి పేరు మారడానికి ముందు ఈ జట్టు సాధించిన టైటిల్ హ్యాట్రిక్ ఒక చారిత్రక విజయం. మూడుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచి, ఇది మిగతా జట్ల కంటే ఎలా భిన్నంగా ఉందో నిరూపించింది.
ఫైనల్లో అదరగొట్టిన విల్ జాక్స్, జోర్డాన్ కాక్స్
ఫైనల్ మ్యాచ్ ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, ఓవల్ ఇన్విన్సిబుల్ జట్టు ట్రెంట్ రాకెట్స్కు వ్యతిరేకంగా మొదట బ్యాటింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. ఓపెనర్ విల్ జాక్స్ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచాడు. ఓపెనింగ్ పార్ట్నర్ త్వాండాతో అతను పెద్దగా రాణించలేకపోయాడు. ఆ తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన 24 ఏళ్ల జోర్డాన్ కాక్స్, 26 ఏళ్ల విల్ జాక్స్కు పూర్తి మద్దతు ఇచ్చాడు. ఇద్దరూ కలిసి ట్రెంట్ రాకెట్స్ బౌలర్లను ఇబ్బంది పెట్టడమే కాకుండా, తమ జట్టులో అత్యధిక స్కోరర్లుగా నిలిచారు.
విల్ జాక్స్ 175.60 స్ట్రైక్ రేట్తో అత్యధికంగా 41 బంతుల్లో 72 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 7 ఫోర్లు, 2 సిక్సులు ఉన్నాయి. జోర్డాన్ కాక్స్ 142.85 స్ట్రైక్ రేట్తో 28 బంతుల్లో 40 పరుగులు చేశాడు. కాక్స్ తన 41 నిమిషాల బ్యాటింగ్లో 4 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్ కొట్టాడు. ఈ ఇద్దరి మధ్య రెండో వికెట్కు 87 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొంది. ఈ భాగస్వామ్యం సహాయంతో నీతా అంబానీ టీమ్ మొదట బ్యాటింగ్ చేసి 100 బంతుల్లో 5 వికెట్లకు 168 పరుగులు చేసింది.
బౌలింగ్లో అదరగొట్టిన నాథన్ స్వోటర్
ఇప్పుడు ట్రెంట్ రాకెట్స్ ముందు 169 పరుగుల టార్గెట్ ఉంది. దానిని ఛేదించడంలో వారు 100 బంతుల్లో 8 వికెట్లకు 142 పరుగులు చేసి 26 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయారు. ట్రెంట్ రాకెట్స్ను టైటిల్ నుండి దూరం చేయడంలో ఓవల్ ఇన్విన్సిబుల్ బౌలర్ నాథన్ స్వోటర్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన ఇంగ్లీష్ బౌలర్ తన 20 బంతుల్లో 25 పరుగులిచ్చి 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అతను అత్యంత విజయవంతమైన బౌలర్గా నిలిచి, ఫైనల్లో ఓవల్ ఇన్విన్సిబుల్ విజయంలో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డును గెలుచుకున్నాడు.
జోర్డాన్ కాక్స్ అద్భుత ప్రదర్శన
అయితే, ద హండ్రెడ్ 2025లో ఓవల్ ఇన్విన్సిబుల్ కోసం అత్యంత గొప్ప పని చేసిన ఆటగాడు జోర్డాన్ కాక్స్. టోర్నమెంట్లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేస్తూ ఓవల్ ఇన్విన్సిబుల్ను టైటిల్ రేసులో అగ్రస్థానంలో నిలిపాడు. ద హండ్రెడ్ 2025లో 7 రికార్డులను తన పేరు మీద లిఖించుకున్న జోర్డాన్ కాక్స్ ఓవల్ ఇన్విన్సిబుల్ను ఛాంపియన్గా చేయడమే కాకుండా, తన కోసం ఇంగ్లండ్ జట్టు తలుపులు కూడా తెరిచాడు.
24 ఏళ్ల జోర్డాన్ కాక్స్ ద హండ్రెడ్ 2025లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాట్స్మెన్. ఫైనల్లో 40 పరుగులతో కలిపి, అతను టోర్నమెంట్లో మొత్తం 367 పరుగులు చేశాడు. ఈ సీజన్లో 300కు పైగా పరుగులు చేసిన ఏకైక ఆటగాడు కూడా అతనే. అత్యధిక పరుగులతో పాటు, జోర్డాన్ కాక్స్ అత్యధికంగా 22 సిక్సులు కొట్టిన బ్యాట్స్మెన్ కూడా. ఈ సీజన్లో ఒక ఇన్నింగ్స్లో అత్యధికంగా 10 సిక్సులు కొట్టిన బ్యాట్స్మెన్ కూడా అతనే. ద హండ్రెడ్ 2025లో అత్యధికంగా 3 హాఫ్ సెంచరీలు మరియు 86 పరుగుల అత్యధిక స్కోర్ కూడా అతని పేరు మీద ఉన్నాయి. ఈ రెండు రికార్డులను అతను వరుసగా జో రూట్, జానీ బెయిర్స్టోతో పంచుకున్నాడు. జోర్డాన్ కాక్స్ ద హండ్రెడ్ 2025లో 61.16 సగటుతో పరుగులు చేశాడు, ఇది ఈ సీజన్లో అత్యుత్తమ సగటు రికార్డు.
టైటిల్ గెలిస్తే ఎంత బహుమతి వచ్చింది?
వరుసగా మూడోసారి ద హండ్రెడ్ టైటిల్ను గెలుచుకున్నందుకు ఓవల్ ఇన్విన్సిబుల్కు £150,000 ప్రైజ్ మనీ లభించింది. ఇది భారతీయ రూపాయల్లో సుమారు రూ. 1.80 కోట్లు. అలాగే, టోర్నమెంట్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన జోర్డాన్ కాక్స్కు అదనంగా రూ. 6 లక్షలు లభించాయి.