  • Menu
Home  > క్రీడలు

ICC Rankings: డారిల్ మిచెల్ వరుస సెంచరీలు.. ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్‌ను ఎలా తారుమారు చేశాయో తెలుసా?

ICC Rankings: డారిల్ మిచెల్ వరుస సెంచరీలు.. ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్‌ను ఎలా తారుమారు చేశాయో తెలుసా?
x
Highlights

డారిల్ మిచెల్ ఐసీసీ వన్డే నంబర్ వన్ అయ్యాడు, కోహ్లీని అధిగమించాడు. భారత్‌పై వరుస సెంచరీలతో ర్యాంకింగ్స్ మార్చేశాడు. రోహిత్ ర్యాంక్ తగ్గగా, రాహుల్ టాప్ 10లోకి వచ్చాడు.

న్యూజిలాండ్‌కు చెందిన అద్భుతమైన బ్యాట్స్‌మెన్ డారిల్ మిచెల్ ఇటీవల ఐసిసి వన్డే ర్యాంకింగ్స్‌లో అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకున్నారు, భారతదేశ గొప్ప ఆటగాడు విరాట్ కోహ్లీని అధిగమించారు. భారత సిరీస్‌లో డారిల్ మిచెల్ వరుస సెంచరీలతో అదరగొట్టడంతో, ఐసిసి నంబర్ వన్ ర్యాంకింగ్‌ను సొంతం చేసుకున్నారు.

డారిల్ మిచెల్ ఈ సిరీస్‌లో మొత్తం 352 పరుగులు చేసి, 845 ఐసిసి రేటింగ్ పాయింట్లు సాధించారు. కోహ్లీ చివరి వన్డేలో అద్భుతమైన 124 పరుగుల సెంచరీ చేసినప్పటికీ, సిరీస్ మొత్తం మిచెల్ స్థిరమైన ప్రదర్శన చూపడంతో అతనికి అగ్ర ర్యాంకు లభించింది. కోహ్లీ ఇప్పుడు 795 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో ఉన్నారు. భారత ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ, సిరీస్‌ను నంబర్ వన్ స్థానంలో ప్రారంభించినప్పటికీ, మూడు మ్యాచ్‌లలోనూ ఇబ్బంది పడి 757 రేటింగ్ పాయింట్లతో నాలుగో స్థానానికి పడిపోయారు.

ఆసక్తికరంగా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌కు చెందిన ఇబ్రహీం జద్రాన్ ఈ వన్డేలలో ఆడకపోయినా, అతని అద్భుతమైన గత ప్రదర్శనల కారణంగా మూడో స్థానానికి ఎగబాకారు.

భారతదేశం నుండి టాప్ 10 జాబితాలో ఇంకా పలువురు ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. రెండో వన్డేలో సెంచరీతో కీలక పాత్ర పోషించిన భారత బ్యాట్స్‌మన్ కేఎల్ రాహుల్ 670 రేటింగ్ పాయింట్లతో టాప్ 10 లో స్థానం సంపాదించారు. శుభమాన్ గిల్ అదే మ్యాచ్‌లో స్థిరమైన అర్ధ సెంచరీ తర్వాత ఐదో స్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. దీంతో టాప్ 10లో నలుగురు భారత బ్యాట్స్‌మెన్‌లు ఉండటంతో, గ్లోబల్ వన్డే క్రికెట్‌లో భారతదేశం ఆధిపత్యం కొనసాగుతోంది.

డారిల్ మిచెల్ అగ్రస్థానానికి ఎదగడం ఆధునిక వన్డే క్రికెట్‌లోని ఉత్సాహానికి నిదర్శనం. ఇక్కడ ఆటగాళ్లు తీవ్రంగా పోటీపడటమే కాకుండా, ర్యాంకింగ్స్‌లో పతనాలను నివారించడానికి స్థిరమైన ప్రదర్శన చూపాల్సి ఉంటుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick