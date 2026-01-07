  • Menu
New Zealand: ఈసారి ప్రపంచకప్ మాదే అంటున్న కివీస్! జట్టులో ఆ నమ్మకం కనిపిస్తుందా?

Highlights

జనవరి 7న భారత్, శ్రీలంకలో జరిగే టీ20 ప్రపంచకప్‌కు మిచెల్ సాంట్నర్‌ కెప్టెన్‌గా న్యూజిలాండ్ 15 మంది స్పిన్-హెవీ జట్టును ప్రకటించింది.

ఫిబ్రవరి 7 నుంచి మార్చి 8 వరకు భారత్ మరియు శ్రీలంక వేదికలుగా జరగనున్న ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్ కోసం న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ బోర్డు బుధవారం తమ 15 మంది సభ్యుల జట్టును ప్రకటించింది. ఇటీవల పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్ పర్యటనల్లో కివీస్ కనబరిచిన అత్యుత్తమ ప్రదర్శనను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ ఎంపిక జరిగింది.

గాయంతో దూరమైన కేన్ విలియమ్సన్ స్థానంలో మిచెల్ సాంట్నర్‌ను కెప్టెన్‌గా ఎంపిక చేస్తూ సెలెక్టర్లు సరికొత్త వ్యూహాన్ని అనుసరించారు. ముఖ్యంగా మిడిల్ ఓవర్లలో పట్టు సాధించగల బౌలర్లకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. గత సీజన్ టాప్ వికెట్ టేకర్, ఆర్‌సీబీ పేసర్ జాకబ్ డఫీ తొలిసారి టీ20 ప్రపంచకప్‌కు ఎంపికయ్యాడు. మరో పొడవైన పేసర్ కైల్ జేమీసన్ రిజర్వ్ ప్లేయర్‌గా ఉండగా, ఆడమ్ మిల్నే మరియు జిమ్మీ నీషమ్ జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నారు.

ప్రస్తుతం కివీస్ జట్టును ఫిట్‌నెస్ సమస్యలు వేధిస్తున్నాయి. లాకీ ఫెర్గూసన్ మరియు మాట్ హెన్రీ పితృత్వ సెలవుల కారణంగా ఆరంభ మ్యాచ్‌లకు దూరం కానున్నారు. అలాగే ఫిన్ అలెన్, మార్క్ చాప్‌మన్ మరియు కెప్టెన్ మిచెల్ సాంట్నర్ గాయాల నుంచి కోలుకుంటున్నారు. వీరు టోర్నీ సమయానికి అందుబాటులో ఉంటారని టీమ్ మేనేజ్‌మెంట్ ధీమా వ్యక్తం చేసింది.

గ్రూప్ దశలో కఠిన సవాలు

ఈ ప్రపంచకప్‌లో న్యూజిలాండ్ గ్రూప్-డిలో ఉంది. ఇందులో ఆఫ్ఘనిస్థాన్, దక్షిణాఫ్రికా, కెనడా మరియు యూఏఈ జట్లు ఉన్నాయి. ఫిబ్రవరి 8న చెన్నైలో ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌తో జరిగే తొలి మ్యాచ్ కివీస్ స్పిన్నర్లకు అసలైన పరీక్షగా నిలవనుంది.

ప్రపంచకప్‌కు ముందు భారత పర్యటన

మెగా ఈవెంట్‌కు ముందు సన్నద్ధత కోసం న్యూజిలాండ్ భారత్‌లో పర్యటించనుంది. షెడ్యూల్ ఇలా ఉంది:

వన్డే సిరీస్:

  • జనవరి 11: 1వ వన్డే - వడోదర
  • జనవరి 14: 2వ వన్డే - రాజ్‌కోట్
  • జనవరి 18: 3వ వన్డే - ఇండోర్

టీ20 సిరీస్:

జనవరి 21 (నాగ్‌పూర్), 23 (రాయ్‌పూర్), 25 (గౌహతి), 28 (విశాఖపట్నం), 31 (తిరువనంతపురం) తేదీల్లో ఐదు టీ20లు జరగనున్నాయి. ప్రపంచకప్ అవసరాలకు అనుగుణంగా భారత పర్యటనకు ఎంపిక చేసిన జట్టులో సెలెక్టర్లు నాలుగు మార్పులు చేశారు.

టీ20 ప్రపంచకప్ కోసం న్యూజిలాండ్ జట్టు:

మిచెల్ సాంట్నర్ (కెప్టెన్), ఫిన్ అలెన్, మైకేల్ బ్రేస్‌వెల్, మార్క్ చాప్‌మన్, డెవాన్ కాన్వే, జాకబ్ డఫీ, లాకీ ఫెర్గూసన్, మాట్ హెన్రీ, డారిల్ మిచెల్, ఆడమ్ మిల్నే, జిమ్మీ నీషమ్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, రచిన్ రవీంద్ర, టిమ్ సీఫెర్ట్, ఇష్ సోధి.

  • ట్రావెలింగ్ రిజర్వ్: కైల్ జేమీసన్.

ఆల్ రౌండర్లు, స్పిన్ బలంతో భారత పరిస్థితుల్లో బలమైన ముద్ర వేయాలని కివీస్ పట్టుదలగా ఉంది.

