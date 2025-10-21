Navjot Singh Sidhu : వరల్డ్ కప్ గెలవాలంటే గంభీర్, అగార్కర్లను తీసేయాలి.. ఏకిపారేసిన మాజీ ప్లేయర్
Navjot Singh Sidhu : భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ దిగ్గజ బ్యాట్స్మెన్, ప్రస్తుత క్రికెట్ వ్యాఖ్యాత నవజోత్ సింగ్ సిద్ధూ పేరుతో ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్ తీవ్రంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ పోస్ట్లో భారత్ 2027 ప్రపంచకప్ గెలవాలంటే బీసీసీఐ వెంటనే గౌతమ్ గంభీర్, అజిత్ అగార్కర్లను తొలగించాలని పేర్కొంది. అంతేకాకుండా రోహిత్ శర్మకు మరోసారి కెప్టెన్సీ అప్పగించాలని కూడా ఆ పోస్ట్లో ఉంది. ఈ పోస్ట్ తర్వాత సిద్ధూపై చాలా విమర్శలు వస్తున్నాయి. అయితే, నవజోత్ సింగ్ సిద్ధూ నిజంగానే ఇలా చెప్పాడా అనేది ఇక్కడ అసలు ప్రశ్న.
దీని పై నవజోత్ సింగ్ సిద్ధూ స్వయంగా ఈ వైరల్ పోస్ట్ నిజానిజాలను వెల్లడించారు. సిద్ధూ సోషల్ మీడియాలో ఇలా రాశారు.. సిగ్గుపడాలి. నేను ఎప్పుడూ అలా అనలేదు. తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం చేయవద్దు. దీనిని కనీసం ఊహించను కూడా లేదు అన్నారు. దీని ద్వారా ఆ వైరల్ పోస్ట్ పూర్తిగా ఫేక్ అని స్పష్టమవుతుంది. ఏఐ యుగంలో మాజీ క్రికెటర్ల పేరుతో ఇలాంటి తప్పుడు పోస్ట్లు చాలాసార్లు వైరల్ అవుతుంటాయి. ఈసారి కూడా అదే జరిగింది. కాబట్టి, సిద్ధూ గౌతమ్ గంభీర్ లేదా అజిత్ అగార్కర్లను తొలగించమని కానీ, రోహిత్ శర్మకు కెప్టెన్సీ ఇవ్వమని కానీ సూచించలేదు.
ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు ముందు, 26 ఏళ్ల శుభ్మన్ గిల్ను భారత్ వన్డే కెప్టెన్గా నియమించారు. అంతకుముందు అతనికి టెస్ట్ జట్టు పగ్గాలు వచ్చాయి. ఇంగ్లండ్లో కెప్టెన్గా తన మొదటి అసైన్మెంట్లో గిల్ తనను తాను నిరూపించుకున్నాడు. అయితే, వన్డేలలో కెప్టెన్గా గిల్ తన మొదటి మ్యాచ్ను గెలవలేకపోయాడు. అంతకుముందు వన్డే జట్టు పగ్గాలు రోహిత్ శర్మ చేతుల్లో ఉండేవి. రోహిత్ ఈ ఏడాది భారత్కు 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ అందించాడు. అయితే, అతని వయస్సును పరిగణనలోకి తీసుకుని కెప్టెన్సీ గిల్కు అప్పగించారు.