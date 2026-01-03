Cricket Buzz: బీసీసీఐ ఆదేశాలతో ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ కేకేఆర్ను విడిచిపెట్టనున్నాడు
బంగ్లాదేశ్ ఉద్రిక్తతల కారణంగా KKR జట్టు నుండి ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ను విడుదల చేయాలని BCCI ఆదేశించింది. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్కు ముందు ఈ నిర్ణయం ఫ్రాంచైజీకి షాక్ ఇచ్చింది.
2026 సీజన్కు సంబంధించి బంగ్లాదేశ్ పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ను జట్టు నుంచి తప్పించాలని కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) ఫ్రాంచైజీకి భారత క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డు (BCCI) నుండి కీలక ఆదేశాలు వచ్చాయి.
BCCI నుండి అధికారిక ధృవీకరణ:
ఈ విషయాన్ని బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా ANIతో ధృవీకరించారు. "ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా, ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ను జట్టు నుండి విడుదల చేయాలని KKRను ఆదేశించడం జరిగింది. ఖాళీ స్థానంలో కొత్త ఆటగాడిని తీసుకోవాలని KKR నిర్ణయిస్తే, బోర్డు అందుకు అనుమతిస్తుంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
KKR భారీ పెట్టుబడికి షాక్:
ఐపీఎల్ 2026 మినీ-వేలంలో రెహమాన్కు మంచి డిమాండ్ ఏర్పడింది. అతని బేస్ ప్రైస్ రూ. 2 కోట్లు కాగా, KKR ఏకంగా రూ. 9.20 కోట్లకు అతడిని కొనుగోలు చేసింది. అతని స్థిరమైన ప్రదర్శన కారణంగా అతను KKR తుది జట్టులో కీలక సభ్యుడిగా ఉండేవాడు, కాబట్టి బీసీసీఐ నిర్ణయం జట్టుకు పెద్ద ఎదురుదెబ్బ.
బంగ్లాదేశ్లో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యం:
బంగ్లాదేశ్లో మైనారిటీ హిందువులపై జరుగుతున్న దాడులు, హింసాత్మక సంఘటనలు మరియు కొంతమంది రాజకీయ నాయకుల రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో బీసీసీఐ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ పరిణామాలు ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ విషయంలో బీసీసీఐ జోక్యం చేసుకోవడానికి కారణమయ్యాయని భావిస్తున్నారు.
KKR తదుపరి చర్యలు ఏమిటి?
బౌలింగ్ దళంలో కీలకమైన రెహమాన్కు ప్రత్యామ్నాయాన్ని త్వరగా వెతకడం ఇప్పుడు KKR ముందున్న సవాలు. మూడు సార్లు ఐపీఎల్ ఛాంపియన్గా నిలిచిన ఈ ఫ్రాంచైజీ, టోర్నమెంట్కు అవసరమైన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా కొత్త ఆటగాడిని జట్టులోకి తీసుకుని తమ పోటీతత్వాన్ని కొనసాగించాలి.
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్కు కొద్ది రోజుల ముందు ఇంత కీలకమైన విదేశీ ఆటగాడిని విడుదల చేయడం వల్ల జట్టులో అనిశ్చితి నెలకొనవచ్చు. KKR తదుపరి ఏం చేస్తుందనే దానిపై అభిమానులు, క్రికెట్ విశ్లేషకులు ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నారు.