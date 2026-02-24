Mustafizur Rahman: చాలా బాధేసింది, 20 కోట్లు ఇచ్చినా ఐపీఎల్లో ఆడను.. ముస్తాఫిజుర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!
Mustafizur Rahman: బంగ్లాదేశ్ స్టార్ పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ను కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (కేకేఆర్) జట్టు ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో కొనుగోలు చేసిన విషయం తెలిసిందే.
ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ స్థానంలో మరో ఆటగాడిని తీసుకోవడానికి కేకేఆర్ జట్టుకు బీసీసీఐ అనుమతి ఇచ్చింది. అయితే తాజాగా తనను ఐపీఎల్ 2026 నుంచి తప్పించడంపై బంగ్లాదేశ్ స్టార్ పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రహమాన్ స్పందించాడు. 'నన్ను ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ నుంచి ఎందుకు తప్పించారో ఇప్పటికీ స్పష్టంగా చెప్పలేదు. ఈ విషయంపై ఎవరూ సరైన వివరణ ఇవ్వలేదు. అది నన్ను తీవ్రంగా బాధపెట్టింది. ఒక ఆటగాడిగా ఎప్పుడూ క్రికెట్ ఆడాలని మాత్రమే కోరుకుంటా. రాజకీయాల్లో పాల్గొనాలని ఎప్పుడూ అనుకోను' అని ముస్తాఫిజుర్ స్పష్టం చేశాడు.
ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ మాట్లాడుతూ.. తనకు రూ. 20 కోట్లు ఇచ్చినా ఇకపై ఐపీఎల్లో ఆడనని చెప్పాడు. బీసీసీఐ నిర్ణయం తనను చాలా బాధించిందని ముస్తాఫిజుర్ చెప్పుకొచ్చాడు. ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అభిమానులు, విశ్లేషకులు ముస్తాఫిజుర్ వ్యాఖ్యల వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలపై చర్చిస్తున్నారు. కొందరు అభిమానులు అతడికి న్యాయం జరగలేదని భావిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఈ అంశంపై స్పష్టత వస్తుందా లేదా అన్నది చూడాలి. ప్రస్తుతం మాత్రం ముస్తాఫిజుర్ వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. డెత్ ఓవర్ల స్పెషలిస్ట్గా పేరున్న ముస్తాఫిజుర్ స్థానాన్ని కేకేఆర్ ప్రాంచైజీ ఏ ఆటగాడితో భర్తీ చేయనుందదో చూడాలి.