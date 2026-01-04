Mustafizur Out of IPL: భారత్ రావడానికి బంగ్లాదేశ్ నో? టీ20 వరల్డ్ కప్ వేదికలు మార్చాలని డిమాండ్!
ఐపీఎల్ నుంచి ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ అవుట్ కావడంతో భారత్-బంగ్లాదేశ్ మధ్య క్రికెట్ వివాదం ముదిరింది. టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 వేదికలను భారత్ నుంచి మార్చాలని ఐసీసీని కోరేందుకు బంగ్లా బోర్డు సిద్ధమవుతోంది.
ఐపీఎల్ (IPL) వేదికగా మొదలైన ప్రకంపనలు ఇప్పుడు ఏకంగా టీ20 ప్రపంచ కప్ షెడ్యూల్ను కుదిపేస్తున్నాయి. బంగ్లాదేశ్ స్టార్ పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ను కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) జట్టు నుంచి తప్పించడంతో మొదలైన ఈ వివాదం, ఇప్పుడు రాజకీయ, క్రీడా రంగాల్లో ఉత్కంఠ రేపుతోంది.
ఐపీఎల్ నుంచి ముస్తాఫిజుర్ అవుట్!
బంగ్లాదేశ్లో ప్రస్తుతం నెలకొన్న రాజకీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో, భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ముస్తాఫిజుర్ను ఐపీఎల్ నుంచి తప్పించాలని బీసీసీఐ (BCCI) కేకేఆర్ మేనేజ్మెంట్ను కోరింది. దీంతో అతను ఈ సీజన్ ఐపీఎల్కు దూరమయ్యాడు. అయితే, ఈ నిర్ణయంపై బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు (BCB) తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఐసీసీ ముందుకు బంగ్లాదేశ్ డిమాండ్
భారత్-బంగ్లాదేశ్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న తరుణంలో, 2026 టీ20 ప్రపంచ కప్ వేదికలను మార్చాలంటూ బంగ్లా బోర్డు ఐసీసీ (ICC) ని సంప్రదించే యోచనలో ఉంది.
BCB వాదన ఏంటంటే:
- "టీమిండియా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ కోసం పాకిస్థాన్ వెళ్లనప్పుడు, మా ఆటగాళ్ల భద్రత దృష్ట్యా మేము భారత్లో ఆడటంపై పునరాలోచించడంలో తప్పులేదు."
- భారత్లో షెడ్యూల్ చేసిన బంగ్లా మ్యాచులను తటస్థ వేదికలకు తరలించాలని కోరే అవకాశం ఉంది.
భారత్లోనే బంగ్లా గ్రూప్ మ్యాచ్లు!
ఫిబ్రవరి 7 నుంచి భారత్, శ్రీలంక వేదికలుగా టీ20 వరల్డ్ కప్ ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్న షెడ్యూల్ ప్రకారం బంగ్లాదేశ్ తన గ్రూప్ మ్యాచులన్నీ భారత్లోనే ఆడాలి:
- ఫిబ్రవరి 7: వెస్టిండీస్తో (ఈడెన్ గార్డెన్స్)
- ఫిబ్రవరి 9: ఇటలీతో (ఈడెన్ గార్డెన్స్)
- ఫిబ్రవరి 14: ఇంగ్లాండ్తో (ఈడెన్ గార్డెన్స్)
- ఫిబ్రవరి 17: నేపాల్తో (వాంఖడే స్టేడియం)
ఐసీసీ ఏం చేయబోతోంది?
బంగ్లాదేశ్ బోర్డు అధికారికంగా అభ్యర్థన పెడితే ఐసీసీ దీనిపై తుది నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ వేదికలు మారితే అది టోర్నీ నిర్వహణపై భారీ ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. క్రికెట్ దౌత్యం ఇప్పుడు ఏ మలుపు తిరుగుతుందో వేచి చూడాలి.