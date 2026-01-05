  • Menu
Home  > క్రీడలు

Cric Buzz: ధోని ఎందుకు BCCI పెన్షన్ ను స్వీకరిస్తున్నారు? ఫ్యాన్స్ కోసం రివీల్!

Cric Buzz: ధోని ఎందుకు BCCI పెన్షన్ ను స్వీకరిస్తున్నారు? ఫ్యాన్స్ కోసం రివీల్!
x
Highlights

BCCI రిటైర్డ్ ప్లేయర్స్ పెన్షన్ పథకం కింద ధోనికి నెలకు ₹70,000 లభిస్తుంది. ఇది ఆర్థిక సహాయం కంటే భారత క్రికెట్‌కు చేసిన సేవలకు దక్కే గౌరవం.

ప్రపంచంలోని అత్యంత ధనిక క్రికెట్ బోర్డు అయిన భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI), భారత క్రికెట్‌కు సేవలందించిన ఆటగాళ్లను సత్కరించడంలోనూ ముందుంటుంది. ప్రస్తుత తారలకే కాకుండా, రిటైర్డ్ ఆటగాళ్లకు గౌరవ సూచకంగా నెలవారీ పెన్షన్ అందించే పథకాలను (రిటైర్డ్ ప్లేయర్స్ పెన్షన్ స్కీమ్స్) బోర్డు అమలు చేస్తోంది.

ఈ పెన్షన్ పథకానికి ఉదాహరణగా, మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోని పొందుతున్న పెన్షన్ వివరాలు:

ఎంఎస్ ధోని ఎంత పెన్షన్ పొందుతారు?

BCCI నిబంధనల ప్రకారం, ఒక క్రికెటర్ పొందే పెన్షన్ అతను ఆడిన మ్యాచ్‌ల సంఖ్యపై ఆధారపడి ఉంటుంది. గొప్ప సారథ్య లక్షణాలు కలిగిన కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోని భారతదేశానికి 90 టెస్ట్ మ్యాచ్‌లలో ప్రాతినిధ్యం వహించారు.

25 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ టెస్ట్ మ్యాచ్‌లు ఆడిన ఆటగాళ్లకు అత్యధిక పెన్షన్ లభిస్తుంది. కాబట్టి, BCCI మహేంద్ర సింగ్ ధోనికి నెలకు ₹70,000 పెన్షన్ ఇస్తుంది.

BCCI పెన్షన్ ప్రయోజన పథకం: సవరించిన కేటగిరీలు

BCCI 2022లో పెన్షన్ పథకంలో మార్పులు చేసింది. అత్యధిక పెన్షన్ విలువను నెలకు ₹50,000 నుండి ₹70,000కి పెంచింది. సవరించిన కేటగిరీలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

  • నెలకు ₹70,000: 25 కంటే ఎక్కువ టెస్ట్ మ్యాచ్‌ల అనుభవం ఉన్న మాజీ క్రికెటర్లు (ధోని, సచిన్ టెండూల్కర్, సునీల్ గవాస్కర్ వంటి దిగ్గజాలు ఇందులో ఉన్నారు).
  • నెలకు ₹60,000: ఇతర మాజీ టెస్ట్ క్రికెటర్లు.
  • నెలకు ₹30,000: ఫస్ట్ క్లాస్ స్థాయిలో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించిన మాజీ ఆటగాళ్లు.

ధనవంతులకు పెన్షన్ అవసరమా?

అంచనా వేసిన నికర విలువ ₹1000 కోట్లకు పైగా ఉన్నందున, ఎంఎస్ ధోనికి తన జీవన నిర్వహణకు ఈ పెన్షన్ అవసరం లేదు. అయితే, BCCI అందించే ఈ పెన్షన్ అవసరం కోసం కాదు; భారత క్రికెట్‌కు ఆటగాళ్లు అందించిన గొప్ప సేవలకు గుర్తింపుగా ఇచ్చే గౌరవ చిహ్నం ఇది.

సచిన్ టెండూల్కర్, సౌరవ్ గంగూలీ, రాహుల్ ద్రవిడ్ వంటి క్రికెట్ దిగ్గజాలకు కూడా ఈ పెన్షన్ లభిస్తుంది. ఇది ఆర్థిక సహాయం కంటే కృతజ్ఞతా భావంగానే పరిగణించాలి.

బలహీనమైన మరియు బలమైన క్రికెటర్లకు కీలకమైన లింక్

ధోని మరియు ఇతర పెద్ద తారలు ఆర్థికంగా స్థిరపడినప్పటికీ, ఈ పెన్షన్ నిధి వినోద్ కాంబ్లీ వంటి ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న మాజీ క్రికెటర్లకు మద్దతునిస్తుంది. "ఇది చాలా మందికి గౌరవాన్ని, పదవీ విరమణ తర్వాత భద్రతను అందిస్తుంది" అని మాజీ PCB అధిపతి బంగా వివరించారు.

నివేదికల ప్రకారం, ఎంఎస్ ధోని తన పెన్షన్ డబ్బును వివిధ సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలకు ఉపయోగించారు; ఇది సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వాలనే అతని తత్వాన్ని, ఒదిగి ఉండే స్వభావాన్ని మరోసారి నిరూపిస్తుంది.

బోర్డు యొక్క ప్రతీకాత్మక చర్య

పెన్షన్ ప్యాకేజీ (రిటైర్డ్ ప్లేయర్స్ పెన్షన్ స్కీమ్) ఏర్పాటు చేసినందుకు BCCIని అభినందించాలి. దేశం తన వీరులను మర్చిపోదని ఇది స్పష్టమైన గుర్తు. ఎంఎస్ ధోని లేదా తక్కువ స్థాయిలో ఆడిన ఆటగాడైనా సరే, వారి అంకితభావం, త్యాగం మరియు భారత క్రికెట్‌కు చేసిన కృషికి ఈ పెన్షన్ ఒక గుర్తింపు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick