MS Dhoni: ధోనీ ఫ్యాన్స్ కు కిక్కు ఇచ్చే న్యూస్.. రిటైర్మెంట్ ఊహాగానాలకు తెర.. సీఎస్కే సీఈఓ సంచలన ప్రకటన!
MS Dhoni: ఐపీఎల్ అభిమానులకు, ముఖ్యంగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) ఫ్యాన్స్కు గుడ్ న్యూస్. మిస్టర్ కూల్ ఎంఎస్ ధోనీ రిటైర్మెంట్ గురించి ప్రతి సంవత్సరం వచ్చే ఊహాగానాలకు తెరపడింది. ధోనీ కేవలం ఐపీఎల్ 2025 లోనే కాదు, ఐపీఎల్ 2026 సీజన్కు కూడా అందుబాటులో ఉంటారని సీఎస్కే సీఈవో కాశీ విశ్వనాథన్ స్పష్టం చేశారు. ధోనీ ఈ నిర్ణయం ప్రకటించడంతో, ఐదుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్లో ఆయన ప్రయాణం ఇంకా కొనసాగనుంది.
భారతదేశ క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యంత గొప్ప కెప్టెన్లలో ఒకరైన ఎంఎస్ ధోనీ, తన ఐపీఎల్ ప్రయాణాన్ని మరోసారి పొడిగించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ శుభవార్తను చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీ అధికారికంగా ధృవీకరించింది.
సీఎస్కే సీఈవో కాశీ విశ్వనాథన్, ధోనీ అందుబాటుపై వస్తున్న ఊహాగానాలకు ముగింపు పలికారు. ధోనీ ఐపీఎల్ 2026 సీజన్కు కూడా అందుబాటులో ఉంటారు అని జట్టుకు పూర్తి నమ్మకం ఉందని ఆయన క్రిక్బజ్కి తెలిపారు. 2008లో ఫ్రాంచైజీ స్థాపించినప్పటి నుంచి CSKతో ఉన్న విశ్వనాథన్, ధోనీ కూడా మొదటి సీజన్ నుంచే జట్టుకు వెన్నుముకగా ఉన్నారని, ఆయన నిర్ణయం జట్టుకు గొప్ప బలం అని అన్నారు. ఈ ప్రకటనతో కనీసం 2026 ఎడిషన్ వరకు ధోనీ రిటైర్మెంట్ గురించి ఇకపై ఊహాగానాలు ఉండకపోవచ్చు.
44 ఏళ్ల ధోనీ ఐపీఎల్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరపున అసాధారణమైన ప్రదర్శన, నాయకత్వాన్ని అందించారు. ధోనీ రెండు సీజన్లు మినహా (2016, 2017 రైజింగ్ పూణే సూపర్జెయింట్కు ఆడినప్పుడు) మిగిలిన అన్ని సీజన్లలో సీఎస్కేతోనే ఉన్నారు. ఒకవేళ ధోనీ 2026 సీజన్లో ఆడితే, అది సీఎస్కే తరపున ఆయనకు 17వ సీజన్ అవుతుంది మరియు ఐపీఎల్లో మొత్తం 19వ సీజన్ అవుతుంది. ధోనీ CSK తరపున ఇప్పటివరకు 248 మ్యాచ్ల్లో 4,865 పరుగులు చేశారు. ఆయన కెప్టెన్సీలో CSK ఐదుసార్లు (2010, 2011, 2018, 2021, 2023) టైటిల్ గెలుచుకుంది.
గత ఏడాది జట్టు ప్రదర్శన ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోవడంతో, రెగ్యులర్ కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ లేని సమయంలో ధోనీనే జట్టు పగ్గాలు చేపట్టారు. ధోనీ అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో రిటైర్ కావడానికి ఇష్టపడతారు కాబట్టి, మరో సీజన్ ఆడటానికి నిర్ణయించుకోవచ్చు. ధోనీ అందుబాటుపై స్పష్టత రావడంతో, CSK ఇప్పుడు తమ జట్టు కూర్పు మరియు ట్రేడింగ్ వ్యూహాలపై దృష్టి సారించింది.
ధోనీ అందుబాటుపై ధృవీకరణ వచ్చిన వెంటనే, రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్ సంజు శాంసన్ ట్రేడ్ అంశం మళ్లీ CSK అంతర్గత చర్చల్లోకి వచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ ట్రేడ్ డీల్పై రాబోయే రోజుల్లో CSK మేనేజ్మెంట్ తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.