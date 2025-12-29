Shami in Danger:గత కొన్ని నెలల్లో జట్టుకు దూరంగా ఉన్న షమీపై భారీ షాక్
బీసీసీఐ 2025-26 సెంట్రల్ కాంట్రాక్టులు త్వరలో వెలువడే అవకాశం ఉంది: విరాట్ కోహ్లీ & రోహిత్ శర్మ గ్రేడ్లు తగ్గొచ్చు, శుభ్మన్ గిల్, తిలక్ వర్మ, మరియు అర్ష్దీప్ సింగ్లకు ప్రమోషన్ లభించే అవకాశం ఉంది.
2025-26 సీజన్కు సంబంధించి భారత పురుషుల క్రికెట్ జట్టు సెంట్రల్ కాంట్రాక్టులను ప్రకటించేందుకు బీసీసీఐ సిద్ధమవుతోంది. న్యూజిలాండ్తో జరిగే వన్డే (ODI) సిరీస్కు ముందే ఈ జాబితా వెలువడే అవకాశం ఉంది. ఈ ఏడాది కాంట్రాక్టులలో కొన్ని కీలక మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మల గ్రేడ్ తగ్గే అవకాశం?
విరాట్ కోహ్లీ మరియు రోహిత్ శర్మ ఇప్పటికే టీ20 మరియు టెస్ట్ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో, వారి గ్రేడ్లు తగ్గే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం వీరు గ్రేడ్ A+ లో ఉన్నారు. బీసీసీఐ నిబంధనల ప్రకారం.. టెస్టులు, వన్డేలు మరియు టీ20లు - ఈ మూడు ఫార్మాట్లు ఆడేవారికే గ్రేడ్ A+ దక్కుతుంది. దీనివల్ల అగ్రశ్రేణి విభాగాల్లో మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది.
శుభ్మన్ గిల్కు ప్రమోషన్?
ప్రస్తుతం వన్డే మరియు టెస్ట్ జట్లకు కెప్టెన్గా ఉన్న శుభ్మన్ గిల్ను గ్రేడ్ A నుండి గ్రేడ్ A+ కి పదోన్నతి కల్పించే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. తన నిలకడైన ప్రదర్శన మరియు నాయకత్వ పటిమతో గిల్ అత్యధిక వేతనం పొందే ఆటగాళ్ల జాబితాలో చేరవచ్చు.
మొహమ్మద్ షమీ పరిస్థితి
ప్రముఖ బౌలర్ మొహమ్మద్ షమీ ప్రస్తుతం గడ్డు కాలాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 తర్వాత గత ఆరు నెలలుగా ఆయన ఆటకు దూరంగా ఉన్నారు. సెంట్రల్ కాంట్రాక్టుకు అర్హత సాధించాలంటే, ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్లో నిర్ణీత సంఖ్యలో మ్యాచ్లు ఆడాలి. ప్రస్తుతం గ్రేడ్ A లో ఉన్న షమీ, నిబంధనల ప్రకారం (3 టెస్టులు లేదా 8 వన్డేలు లేదా 10 టీ20లు) ఆడకపోవడం వల్ల ఆయన కాంట్రాక్టుపై ప్రభావం పడవచ్చు.
యువ ఆటగాళ్లకు ప్రోత్సాహం
అర్ష్దీప్ సింగ్ మరియు తిలక్ వర్మలకు పదోన్నతి లభించే అవకాశం ఉంది. తిలక్ వర్మ ప్రస్తుతం గ్రేడ్ C లో ఉండగా, టీ20లలో తన అద్భుత ప్రదర్శన ద్వారా గ్రేడ్ B కి చేరవచ్చు. అలాగే వన్డే, టీ20లలో కీలక బౌలర్గా మారిన అర్ష్దీప్ సింగ్ గ్రేడ్ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
గత ఏడాది (2024-25) బీసీసీఐ సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ జాబితా:
- గ్రేడ్ A+: విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, రవీంద్ర జడేజా.
- గ్రేడ్ A: రిషబ్ పంత్, మొహమ్మద్ షమీ, మొహమ్మద్ సిరాజ్, కె.ఎల్. రాహుల్, శుభ్మన్ గిల్, హార్దిక్ పాండ్యా.
- గ్రేడ్ B: సూర్యకుమార్ యాదవ్, కుల్దీప్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్, శ్రేయాస్ అయ్యర్, యశస్వి జైస్వాల్.
- గ్రేడ్ C: రింకూ సింగ్, తిలక్ వర్మ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, శివం దూబే, రవి బిష్ణోయ్, వాషింగ్టన్ సుందర్, ముకేష్ కుమార్, సంజు శామ్సన్, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, రజత్ పాటిదార్, ధ్రువ్ జురెల్, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, ఇషాన్ కిషన్, అభిషేక్ శర్మ, వరుణ్ చక్రవర్తి.
ముగింపు
2025-26 సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ జాబితా అనుభవజ్ఞులైన ఆటగాళ్లు మరియు వర్ధమాన ప్రతిభావంతుల కలయికగా ఉండబోతోంది. రాబోయే సీజన్ కోసం యువత మరియు అనుభవం మధ్య సమతుల్యతను కాపాడుతూ భారత క్రికెట్ను బలోపేతం చేయడం బీసీసీఐ లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది.