IND vs PAK: భారత్–పాక్ మ్యాచ్ ముందు అభిషేక్‌పై పాక్ మాజీ బౌలర్ విమర్శలు

Highlights

IND vs PAK: భారత్–పాక్ మ్యాచ్‌కు ముందు అభిషేక్ శర్మ బ్యాటింగ్‌పై మహమ్మద్ అమీర్ విమర్శలు చేశారు. టెక్నిక్ బలహీనమని చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చకు దారితీశాయి.

ఇరవై ఓవర్ల ప్రపంచకప్‌లో భాగంగా భారత్–పాకిస్థాన్ మధ్య జరగనున్న కీలక పోరుకు ముందు వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. పాకిస్థాన్ మాజీ వేగవంత బౌలర్ మహమ్మద్ అమీర్ భారత యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ బ్యాటింగ్ శైలిపై విమర్శలు చేశారు.

అభిషేక్ శర్మ పెద్ద స్థాయి ఆటగాడు కాదని, అతను కేవలం దూకుడుగా ఆడే బ్యాటర్ మాత్రమేనని అమీర్ పేర్కొన్నారు. పక్కా సాంకేతిక నైపుణ్యం లోపించిందని, ప్రతి బంతిని బౌండరీకి తరలించే ప్రయత్నంలో తరచూ వికెట్ కోల్పోతాడని వ్యాఖ్యానించారు. ముఖ్యంగా శరీరానికి దగ్గరగా వచ్చే బంతులు, స్వింగ్ అయ్యే బంతులను ఎదుర్కోవడంలో ఇబ్బంది పడతాడని చెప్పారు.

ఈ బలహీనతను వినియోగించుకోవాలని పాకిస్థాన్ బౌలర్లకు సూచించారు. అయితే క్రీడా విశ్లేషకులు మాత్రం దూకుడుగా ఆడే ఆటగాళ్లను తక్కువ అంచనా వేయడం సరికాదని అభిప్రాయపడుతున్నారు. మ్యాచ్‌కు ముందు మానసిక ఒత్తిడి పెంచేందుకు ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.

భారత్–పాకిస్థాన్ మధ్య ఈ పోరు కొలంబోలోని ఆర్ ప్రేమదాస్ స్టేడియం లో జరగనుండగా, పిచ్ పరిస్థితులు, స్పిన్నర్ల పాత్ర కీలకంగా ఉండనుంది. ఈ మ్యాచ్‌పై అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది.

