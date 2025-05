Mitchell Marsh Century : మిచెల్ మార్ష్ మెరుపు సెంచరీ.. ఐపీఎల్ చరిత్రలో అన్నదమ్ముల అరుదైన రికార్డు!

Mitchell Marsh Century : మిచెల్ మార్ష్... ఈ క్రికెటర్ తరచుగా గాయాల వల్ల ఐపీఎల్ నుంచి బయటకు వెళ్లిపోతుండే వాడు. కానీ ఈ సీజన్‌లో అతను ఫిట్‌గా ఉన్నాడు. ప్రత్యర్థి జట్లకు గాయాలు చేస్తున్నాడు. మిచెల్ మార్ష్ ఈ సీజన్‌లో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG) తరఫున అద్భుతంగా ఆడుతున్నాడు. ముఖ్యంగా గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT)తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో అతను అద్భుతాలు సృష్టించాడు. లక్నోకు చెందిన ఈ బ్యాట్స్‌మెన్ నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో అద్భుతమైన సెంచరీ సాధించాడు.

మెరుపు సెంచరీ, అన్నదమ్ముల అరుదైన రికార్డు

ఈ మ్యాచ్‌లో మిచెల్ మార్ష్ 64 బంతుల్లో 117 పరుగులు చేశాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో అతను 10 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లు కొట్టాడు. ఈ అద్భుతమైన సెంచరీతో అతను తన అన్న షాన్ మార్ష్ సరసన చేరాడు. అంతేకాకుండా, ఐపీఎల్ చరిత్రలో తొలిసారిగా ఒక అద్భుతమైన ఘనత నమోదైంది. 2008లో మిచెల్ మార్ష్ పెద్ద అన్న షాన్ మార్ష్ అద్భుతమైన సెంచరీ సాధించాడు. ఇప్పుడు సరిగ్గా 17 సంవత్సరాల తర్వాత అతని తమ్ముడు మిచెల్ మార్ష్ సెంచరీ సాధించాడు. ఐపీఎల్‌లో ఇద్దరు అన్నదమ్ములు సెంచరీలు సాధించడం ఇదే మొదటిసారి. మిచెల్ మార్ష్ తన అన్నలాగే అద్భుతమైన ప్రదర్శన ఇచ్చాడు. మిచెల్ మార్ష్ ఐపీఎల్‌లో సెంచరీ సాధించడం ఇదే మొదటిసారి.

The 1st pair of brothers, who have both scored a century in the Indian Premier League.Shaun scored a century in 2008, whereas Mitchell has scored one in 2025, 17 years apart pic.twitter.com/w4LItzDZLm