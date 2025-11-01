  • Menu
Gautam Gambhir : గౌతమ్ గంభీర్ ప్రయోగాలు.. టీ20 ప్రపంచ కప్‌కు ముందు టీమిండియాను ముంచేస్తాయా?

Gautam Gambhir : టీమిండియా హెడ్ కోచ్‌గా గౌతమ్ గంభీర్ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత భారత్ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ, ఆసియా కప్‌తో సహా రెండు ట్రోఫీలను గెలుచుకుంది. ఈ విజయాల పరంపర ఒకవైపు కొనసాగుతుండగా, మరోవైపు గంభీర్ తీసుకుంటున్న కొన్ని వింత ప్రయోగాలు, నిర్ణయాలు క్రికెట్ అభిమానులను, విశ్లేషకులను తీవ్ర గందరగోళానికి గురిచేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆస్ట్రేలియాలో జరుగుతున్న టీ20 సిరీస్‌లో ఈ ప్రయోగాలు పతాక స్థాయికి చేరాయి. మెల్‌బోర్న్‌లో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా చేతిలో భారత్‌కు ఎదురైన ఘోర పరాజయం, ఈ ప్రయోగాల ఫలితమేనా? అనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది.

మెల్‌బోర్న్‌లో అక్టోబర్ 31న జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా చేతిలో టీమ్ ఇండియా 4 వికెట్ల తేడాతో ఘోర పరాజయం పాలైంది. ఈ మ్యాచ్ ఫలితం గంభీర్ తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాలను ప్రశ్నార్థకం చేసింది. ఈ మ్యాచ్‌లో భారత బ్యాటింగ్ యూనిట్ ఘోరంగా విఫలమై కేవలం 125 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. కేవలం ఇద్దరు బ్యాట్స్‌మెన్ మాత్రమే రెండంకెల స్కోరు చేయగలిగారు. ఆస్ట్రేలియా ఈ లక్ష్యాన్ని 14 ఓవర్లలోనే చేధించడంతో మ్యాచ్ ఏకపక్షంగా ముగిసింది. ఈ పరాజయానికి కేవలం బ్యాటింగ్ వైఫల్యం మాత్రమే కాకుండా జట్టు ఎంపిక, బ్యాటింగ్ ఆర్డర్‌కు సంబంధించిన కోచ్ నిర్ణయాలు కూడా కారణమని క్రికెట్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

గత కొంతకాలంగా గౌతమ్ గంభీర్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలలో ముఖ్యంగా గందరగోళం సృష్టిస్తున్న అంశం అర్ష్‌దీప్ సింగ్‌ను ఆడించకపోవడం. టీ20 ఇంటర్నేషనల్స్‌లో 100కు పైగా వికెట్లు తీసిన ఏకైక భారత బౌలర్ అయిన అర్ష్‌దీప్ సింగ్‌ను టీ20 సిరీస్‌లోని మొదటి రెండు మ్యాచ్‌లలో ఆడించలేదు. అర్ష్‌దీప్‌ను పక్కన పెట్టి, టీమిండియా ముగ్గురు స్పిన్నర్లను ఆడించాలని నిర్ణయించింది. సీనియర్ పేసర్‌గా కేవలం జస్ప్రీత్ బుమ్రా మాత్రమే జట్టులో ఉండగా, రెండో పేసర్ అయిన హర్షిత్ రాణా ఇంకా సరైన ఫామ్ అందుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. ఇలాంటి కీలక సమయంలో జట్టు నుంచి అత్యంత విజయవంతమైన బౌలర్‌ను తప్పించడంపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

బ్యాటింగ్ ఆర్డర్‌లో చేసిన ప్రయోగాలు ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియాను దెబ్బతీశాయని విమర్శకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. గత టీ20 మ్యాచ్‌లో మూడో స్థానంలో వచ్చి మంచి స్కోరు చేసిన కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఈ మ్యాచ్‌లో నాల్గో స్థానానికి మారారు. ఆసియా కప్‌లో మిడిల్ ఆర్డర్‌లో ఆడిన సంజు శాంసన్‌ను మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు పంపించారు. గత టీ20 మ్యాచ్‌లలో అంతకు ముందు ఆసియా కప్‌లో కూడా మూడో స్థానంలో పరుగులు చేసిన యువ బ్యాట్స్‌మెన్ తిలక్ వర్మను ఐదో స్థానానికి పంపించగా, అతను కనీసం ఖాతా కూడా తెరవలేకపోయాడు.

కేవలం 49 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయిన కీలక సమయంలో శివమ్ దూబే వంటి బ్యాట్స్‌మన్‌కు ముందుగా హర్షిత్ రాణాను బ్యాటింగ్‌కు పంపించారు. రాణా, అభిషేక్ శర్మతో కలిసి 35 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పినా, అతను ఆ పరుగులు చేయడానికి 33 బంతులు తీసుకున్నాడు. అతను వేగంగా పరుగులు చేయలేకపోయాడు.. అలాగే సింగిల్స్ తీస్తూ స్ట్రైక్ రొటేట్ చేయడంలో కూడా విఫలమయ్యాడు. ఓపెనర్‌గా వచ్చి 19వ ఓవర్ వరకు ఆడిన అభిషేక్ శర్మ కేవలం 37 బంతులు మాత్రమే ఎదుర్కోగలిగాడు. దీనికి కారణం 8వ ఓవర్‌లో వచ్చి 16వ ఓవర్‌లో అవుటైన హర్షిత్ రాణా 33 బంతులు ఆడటమే. ఈ నెమ్మది బ్యాటింగ్‌తో టీమిండియా సాధించాల్సిన స్కోరును కోల్పోయింది. చివరకు దూబే 8వ స్థానంలో వచ్చి 4 పరుగులు చేసి అవుట్ అయ్యాడు.

వచ్చే టీ20 ప్రపంచ కప్ కేవలం 4-5 నెలల దూరంలో ఉన్న సమయంలో గౌతమ్ గంభీర్ ఇలాంటి భారీ ప్రయోగాలు చేయడం ప్రస్తుతం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. గంభీర్ ఉద్దేశం అందరు ఆటగాళ్లకు తగినంత బ్యాటింగ్, ప్లేయింగ్ అవకాశాలు ఇవ్వాలని అయి ఉండవచ్చు. కానీ, ప్రపంచ కప్‌కు ఇంత దగ్గరగా వచ్చి, సెటిల్ అయిన ప్లేయింగ్ ఎలెవెన్, బ్యాటింగ్ ఆర్డర్‌ను ఏర్పాటు చేయకుండా ఇలా మార్పులు చేస్తుంటే అది జట్టుకు భారీ నష్టాన్ని కలిగించవచ్చు.

