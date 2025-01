Manu Bhaker : మను భాకర్ ఇంట్లో విషాదం నింపిన రోడ్డు ప్రమాదం

Manu Bhaker: భారత స్టార్ షూటర్ మను భాకర్ కుటుంబంలో పెను విషాదం నెలకొంది. హర్యానా యువ ఒలింపియన్ మను భాకర్ అమ్మమ్మ, మామ రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించారు. ఈ సంఘటన తన కుటుంబానికి, ఆమె అభిమానులకు పెద్ద షాక్ కలిగించింది. ఈ ప్రమాదం హర్యానాలో జరిగింది. మను భాకర్ మామ, అమ్మమ్మ వ్యక్తిగత పని కోసం వెళ్తుండగా ఈ రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. వారిద్దరూ మహేంద్రఘర్ బైపాస్ రోడ్డులో స్కూటర్‌పై వెళ్తున్నారు. అప్పుడే ఒక బ్రెజ్జా కారు వారిని బలంగా ఢీకొట్టింది. కారు చాలా వేగంగా వచ్చి బలంగా ఢీకొట్టడంతో ఇద్దరూ అక్కడికక్కడే చనిపోయారు.

ఈ ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే బ్రెజ్జా కారు డ్రైవర్ అక్కడి నుండి పారిపోయాడు. ఈ సంఘటన గురించి పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో వారు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. వారి మృతదేహాలను పోస్ట్‌మార్టం కోసం పంపించిన పోలీసులు, నిందితుల కోసం వెతకడం ప్రారంభించారు.

మను భాకర్ రాష్ట్రపతి నుండి ఖేల్ రత్న అవార్డు అందుకున్న మరునాడే ఈ ఘటన జరగడంతో ఆ ఇంట్లో ఆ ఆనందం కూడా లేకుండాపోయింది. మను భాకర్ సోషల్ మీడియాలో తన అమ్మమ్మ, మామలకు నివాళులు అర్పించారు. ఈ విషాద సంఘటన పట్ల తను తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. కుటుంబానికి మద్దతు ఇచ్చిన వారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ సంఘటన భాకర్ కుటుంబానికి చాలా హృదయ విదారకమైనది. భారతదేశపు యువ స్టార్ షూటర్లలో ఒకరైన మను భాకర్ ప్రస్తుతం వ్యక్తిగతంగా విషాదాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు.

Charkhi Dadri, Haryana: In a tragic incident on Mahendragarh Bypass Road, international shooter Manu Bhaker’s grandmother and uncle lost their lives when their scooter collided with a Brezza car. The car driver fled the scene. Police have taken the bodies for post-mortem and are… pic.twitter.com/x5HRzPTlSx