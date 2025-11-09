  • Menu
Home  > క్రీడలు

Rishabh Pant : టీమిండియాకు భారీ షాక్.. గాయం కారణంగా 4నెలల పాటు క్రికెటుకు దూరం

Rishabh Pant
x

Rishabh Pant : టీమిండియాకు భారీ షాక్.. గాయం కారణంగా 4నెలల పాటు క్రికెటుకు దూరం

Highlights

Rishabh Pant : ఇండియా-ఎ, సౌతాఫ్రికా-ఎ మధ్య జరిగిన అనధికారిక టెస్ట్ సిరీస్‌లో కెప్టెన్ రిషభ్ పంత్ వార్తల్లో నిలిచాడు.

Rishabh Pant : ఇండియా-ఎ, సౌతాఫ్రికా-ఎ మధ్య జరిగిన అనధికారిక టెస్ట్ సిరీస్‌లో కెప్టెన్ రిషభ్ పంత్ వార్తల్లో నిలిచాడు. గాయం కారణంగా సుమారు 3 నెలల పాటు క్రికెట్‌కు దూరంగా ఉన్న పంత్, ఈ సిరీస్‌తోనే మళ్లీ క్రికెట్ యాక్షన్‌లోకి వచ్చాడు. రెండో టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో కూడా అతను గాయపడి, కొంతసేపు రిటైర్డ్ హర్ట్‌గా ఉన్నాడు. అయితే, పంత్ గాయం అంత తీవ్రతరం కాకపోవడంతో అతను వెంటనే తిరిగి వచ్చాడు. కానీ ఈ సిరీస్ ఒక భారత స్టార్ బ్యాట్స్‌మెన్‌ను సుమారు 4 నెలల పాటు క్రికెట్‌కు దూరం చేసింది. ఆ ఆటగాడు మరెవరో కాదు రజత్ పాటిదార్. గాయం కారణంగా అతను ఇప్పుడు కొంతకాలం క్రికెట్ యాక్షన్‌కు దూరంగా ఉంటాడు.

రైట్ హ్యాండ్ స్టైలిష్ బ్యాట్స్‌మెన్ రజత్ పాటిదార్ ఇండియా-ఎ, సౌతాఫ్రికా-ఎ మధ్య జరిగిన మొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్ సందర్భంగా గాయపడ్డాడు. ఈ గాయం కారణంగానే అతను రెండో టెస్ట్‌లో పాల్గొనలేకపోయాడు. ఇప్పుడు పాటిదార్ గాయంపై వస్తున్న తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం.. అతను సుమారు 4 నెలల పాటు క్రికెట్ ఆడలేడు. పాటిదార్ ఈ మ్యాచ్ రెండు ఇన్నింగ్స్‌లలో కేవలం 19, 28 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. పాటిదార్ గాయం టీమిండియాకు నష్టం కలిగించదు. ఎందుకంటే అతను సౌతాఫ్రికాతో టెస్ట్ సిరీస్‌కు భారత జట్టులో లేడు.

అయితే, అతని రాష్ట్ర జట్టు మధ్యప్రదేశ్‌ పై ఈ గాయం ప్రభావం చూపుతుంది. పాటిదార్ తన మధ్యప్రదేశ్ జట్టుకు కెప్టెన్‌గా ఉన్నాడు. రంజీ ట్రోఫీ 2025-26 సీజన్ మొదటి మ్యాచ్‌లోనే అద్భుతమైన డబుల్ సెంచరీ సాధించాడు. ఈ గాయం కారణంగా అతను రంజీ ట్రోఫీలోని మిగిలిన మ్యాచ్‌లను ఆడలేడు. అలాగే, నవంబర్ చివరిలో ప్రారంభమయ్యే సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో కూడా మధ్యప్రదేశ్ తన కెప్టెన్‌ను కోల్పోతుంది. డిసెంబర్ చివరిలో ప్రారంభమయ్యే విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో కూడా అతను ఆడలేడు.

పాటిదార్ ఫిబ్రవరి వరకు క్రికెట్‌కు దూరంగా ఉంటే, రంజీ ట్రోఫీ సీజన్ రెండవ భాగంలో కూడా అతను ఆడే అవకాశం లేదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ 32 ఏళ్ల స్టార్ బ్యాట్స్‌మెన్ తిరిగి ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌తో నేరుగా క్రికెట్ యాక్షన్‌లోకి వస్తాడు. అక్కడ అతను రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుకు కెప్టెన్‌గా బరిలోకి దిగుతాడు. పాటిదార్ కెప్టెన్సీలోనే బెంగళూరు గత సీజన్‌లో తమ మొదటి టైటిల్‌ను గెలుచుకుంది. అందువల్ల జట్టు టైటిల్‌ను నిలబెట్టుకోవాలంటే తమ కెప్టెన్ పూర్తిగా ఫిట్‌గా తిరిగి రావాలని బెంగళూరు ఆశిస్తుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick