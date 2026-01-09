IND vs NZ : టీమిండియాకు కోలుకోలేని దెబ్బ..న్యూజిలాండ్ సిరీస్ నుంచి స్టార్ ప్లేయర్ అవుట్
IND vs NZ : న్యూజిలాండ్తో జరగనున్న కీలకమైన టీ20 సిరీస్కు ముందు టీమిండియాకు భారీ షాక్ తగిలింది.
IND vs NZ : న్యూజిలాండ్తో జరగనున్న కీలకమైన టీ20 సిరీస్కు ముందు టీమిండియాకు భారీ షాక్ తగిలింది. గత కొంతకాలంగా అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉండి, జట్టు మిడిల్ ఆర్డర్కు వెన్నెముకలా మారిన యువ సంచలనం తిలక్ వర్మ గాయం కారణంగా సిరీస్కు దూరమయ్యాడు. దీంతో భారత అభిమానుల్లో ఆందోళన మొదలైంది. ముఖ్యంగా నంబర్ 3, 4 స్థానాల్లో తిలక్ లేకపోవడం జట్టు బ్యాలెన్స్ పై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
భారత యువ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మకు రాజ్కోట్లో టెస్టిక్యులర్ టార్షన్ అనే సమస్య తలెత్తడంతో జనవరి 7న అత్యవసరంగా శస్త్రచికిత్స చేశారు. ఈ ఆకస్మిక పరిణామంతో అతను న్యూజిలాండ్తో జరిగే ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో మొదటి మూడు మ్యాచ్లకు అధికారికంగా దూరమయ్యాడు. సర్జరీ విజయవంతమైందని, గురువారం ఉదయం అతన్ని ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేశారని బిసిసిఐ ప్రెస్ రిలీజ్ ద్వారా వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం అతను తన నివాసమైన హైదరాబాద్కు చేరుకుని విశ్రాంతి తీసుకోనున్నాడు.
డాక్టర్ల సూచనల ప్రకారం.. శస్త్రచికిత్స చేసిన గాయం పూర్తిగా తగ్గి, శారీరక సామర్థ్యం మెరుగుపడిన తర్వాతే తిలక్ శిక్షణ ప్రారంభించాల్సి ఉంటుంది. జనవరి 21 నుంచి నాగ్పూర్లో ఈ సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. మొదటి మూడు మ్యాచ్లకు అతను అందుబాటులో ఉండడని బోర్డు స్పష్టం చేయగా, చివరి రెండు మ్యాచ్ల్లో అతను ఆడతాడా లేదా అన్నది అతని కోలుకునే వేగంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకవేళ పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధిస్తేనే అతన్ని మైదానంలోకి దించుతారు.
గత ఏడాది కాలంగా టీ20 ఫార్మాట్లో తిలక్ వర్మ కీలక ఆటగాడిగా ఎదిగాడు. ముఖ్యంగా కష్టసమయాల్లో ఇన్నింగ్స్ను నిర్మించడంలోనూ, భారీ షాట్లు ఆడటంలోనూ అతను దిట్ట. సూర్యకుమార్ యాదవ్ సారథ్యంలోని ఈ జట్టులో తిలక్ లేకపోవడం వల్ల సూర్య, సంజూ శాంసన్ లేదా ఇషాన్ కిషన్లపై అదనపు భారం పడనుంది. బిసిసిఐ ఇప్పటివరకు తిలక్ స్థానంలో ప్రత్యామ్నాయ ఆటగాడిని ప్రకటించలేదు, అంటే ప్రస్తుత స్క్వాడ్లో ఉన్న సభ్యుల నుంచే మిడిల్ ఆర్డర్ను సర్దుబాటు చేసే అవకాశం ఉంది.
కివీస్తో తలపడే భారత జట్టు (తొలి 3 మ్యాచ్లకు): సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), సంజూ శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), రింకూ సింగ్, అభిషేక్ శర్మ, అక్షర్ పటేల్ (వైస్ కెప్టెన్), హార్దిక్ పాండ్యా, శివం దూబే, వాషింగ్టన్ సుందర్, కుల్దీప్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్దీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణా.