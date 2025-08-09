Sachin Tendulkar: రిషబ్ పంత్ ఫ్యాన్ అయిపోయిన సచిన్.. తనను ఒంటరిగా వదిలేయాలంటూ సూచన
Sachin Tendulkar: టీమిండియా యువ వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మెన్ రిషబ్ పంత్, ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన టెస్ట్ సిరీస్లో అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ముఖ్యంగా, నాలుగో టెస్టులో గాయపడినప్పటికీ, క్రీజులో నిలబడి కీలకమైన హాఫ్ సెంచరీ సాధించి తన పోరాట స్ఫూర్తిని చాటుకున్నాడు. పంత్ ప్రదర్శనకు మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్ కూడా ముగ్ధుడయ్యారు. పంత్ను ఇక ఎవరూ ఏమీ అనకుండా, అతన్ని ఒంటరిగా వదిలేయాలని సచిన్ అన్నారు.
సచిన్ టెండూల్కర్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ రెడిట్ ద్వారా రిషబ్ పంత్పై తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు. "నా ఉద్దేశం ప్రకారం, రిషబ్ పంత్ను ఎవరూ ఏమీ అనకుండా ఒంటరిగా వదిలేయాలి. అతడికి ఒక గేమ్ ప్లాన్ ఉంటుంది. దానిని చాలా అద్భుతంగా అమలు చేస్తాడు. అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, అతడు గాయపడినప్పటికీ జట్టును వీడి వెళ్లలేదు. అతడి ఆ పోరాట స్ఫూర్తి చూసి నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది" అని సచిన్ అన్నారు. పంత్ ఆటతీరును, అతడి మానసిక ధైర్యాన్ని సచిన్ ఎంతగా మెచ్చుకున్నారో ఈ మాటలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
రిషబ్ పంత్ ఈ టెస్ట్ సిరీస్లో ఏకంగా 4 టెస్ట్ మ్యాచ్లలో 68.43 సగటుతో 479 పరుగులు చేశాడు. ఈ సిరీస్లో పంత్ రెండు సెంచరీలు, మూడు హాఫ్ సెంచరీలు సాధించి అదరగొట్టాడు. ముఖ్యంగా, మొదటి టెస్టులో రెండు ఇన్నింగ్స్లలోనూ సెంచరీ చేసి అరుదైన రికార్డును సాధించాడు. ఈ ప్రదర్శనతో భారత జట్టు తరఫున అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాళ్లలో ఒకరిగా నిలిచాడు. సిరీస్ మొత్తంలో అతడు ఆడిన ప్రతి మ్యాచ్లోనూ కీలక పాత్ర పోషించి తన బ్యాటింగ్తో జట్టును ఆదుకున్నాడు.
భారత్, ఇంగ్లాండ్ మధ్య జరిగిన ఐదు టెస్టుల సిరీస్ 2-2తో డ్రాగా ముగిసింది. మొదటి టెస్ట్ ఇంగ్లాండ్ గెలిస్తే, రెండో టెస్ట్ భారత్ గెలిచింది. మూడో టెస్ట్ మళ్లీ ఇంగ్లాండ్ గెలిచింది, నాలుగో టెస్ట్ డ్రాగా ముగిసింది. చివరిదైన ఐదో టెస్ట్ను భారత్ గెలిచి సిరీస్ను సమం చేసింది. ఈ సిరీస్లో పంత్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఇక పంత్ టెస్ట్ కెరీర్ విషయానికొస్తే, అతడు ఇప్పటివరకు 47 టెస్ట్ మ్యాచ్లలో 44.51 సగటుతో 3427 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 8 సెంచరీలు, 18 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. టెస్టుల్లో అతడి బెస్ట్ స్కోరు 159 పరుగులు. ఈ రికార్డులు చూస్తే పంత్ టెస్ట్ క్రికెట్లో ఎంత గొప్ప ఆటగాడో అర్థమవుతుంది. అందుకే, అతడి ఆటతీరుపై ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా అతన్ని ఒంటరిగా వదిలేయాలని సచిన్ సూచించారు.