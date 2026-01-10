Lauren Bell : 24 బంతుల్లో 19 డాట్ బాల్సా? లారెన్ బెల్ దెబ్బకి ముంబై బ్యాటర్లు విలవిల
Lauren Bell : మహిళా ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 సీజన్ మొదటి మ్యాచ్లోనే రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఒక కొత్త స్టార్ను పరిచయం చేసింది. ఇంగ్లాండ్ పేస్ సంచలనం, 6.2 అడుగుల ఎత్తుండే లారెన్ బెల్ తన డెబ్యూ మ్యాచ్లోనే ముంబై ఇండియన్స్ బ్యాటర్లకు చుక్కలు చూపించింది. నవీ ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ పోరులో బెల్ వేసిన బంతులకు ముంబై ప్లేయర్లు ఒకానొక దశలో బ్యాట్ తిప్పడానికి కూడా భయపడ్డారు. ఆమె ఎత్తు, వేగం కలిపి ముంబై ఇన్నింగ్స్ను ఆరంభంలోనే దెబ్బతీశాయి.
లారెన్ బెల్ తన డబ్ల్యూపీఎల్ ప్రయాణాన్ని ఒక మెయిడిన్ ఓవర్తో ప్రారంభించింది. మొదటి ఓవర్లో ఒక్క రన్ కూడా ఇవ్వకుండా ముంబై ఓపెనర్లు అమేలియా కెర్, జి కమలినిలను కట్టడి చేసింది. ఆమె వేసిన మొదటి 12 బంతుల్లో ఏకంగా 11 డాట్ బాల్స్ ఉండటం విశేషం. దీనివల్ల ముంబైపై విపరీతమైన ఒత్తిడి పెరిగింది. అమేలియా కెర్ లాంటి వరల్డ్ క్లాస్ బ్యాటర్ కూడా బెల్ బంతులను ఆడలేక 15 బంతుల్లో కేవలం 4 పరుగులు మాత్రమే చేసి చివరకు బెల్ బౌలింగ్లోనే అవుట్ అయింది.
6.2 అడుగుల పొడవు ఉండే లారెన్ బెల్కు తన ఎత్తు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అయింది. బంతిని హార్డ్ లెంగ్త్లో వేస్తూ ఎక్స్ట్రా బౌన్స్ రాబట్టింది. ఆ బంతులు బ్యాటర్ల ఛాతి ఎత్తులోకి రావడంతో ముంబై ప్లేయర్లు షాట్లు ఆడలేక ఇబ్బంది పడ్డారు. తన మొత్తం 4 ఓవర్ల స్పెల్లో కేవలం 14 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి, 19 డాట్ బాల్స్ వేసి ముంబై పరుగుల వేగాన్ని పూర్తిగా తగ్గించేసింది. ఆమె కచ్చితమైన లైన్ అండ్ లెంగ్త్ ఆర్సీబీకి పెద్ద బలంగా మారింది.
లారెన్ బెల్ సృష్టించిన ఒత్తిడి వల్ల ముంబై ఒక దశలో 67 పరుగులకే 4 వికెట్లు కోల్పోయింది. అయితే, సజీవన్ సజనా (45), నికోలా కేరీ (40) అద్భుతంగా రాణించి జట్టు స్కోరును 154 పరుగులకు చేర్చారు. ఒకవేళ ఆరంభంలో లారెన్ బెల్ అంత పొదుపుగా బౌలింగ్ చేయకపోయి ఉంటే ముంబై స్కోరు 180 దాటి ఉండేది. ఏదేమైనా తన మొదటి మ్యాచ్లోనే ఇంతటి ప్రభావం చూపిన బెల్, ఈ సీజన్లో ఆర్సీబీకి ప్రధాన ఆయుధంగా మారనుంది.