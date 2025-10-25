IND vs AUS 3rd ODI: సిడ్నీ వన్డేలో కుల్దీప్ యాదవ్కు ఛాన్స్.. టీమిండియా ప్లేయింగ్ XIలో 2 కీలక మార్పులు
IND vs AUS 3rd ODI: భారత్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య వన్డే సిరీస్లో చివరిదైన మూడో మ్యాచ్ సిడ్నీ క్రికెట్ గ్రౌండ్లో ప్రారంభమైంది. ఇప్పటికే 0-2తో సిరీస్ను కోల్పోయిన టీమిండియా, ఈ మ్యాచ్లో గెలిచి పరువు నిలబెట్టుకోవాలని చూస్తోంది. ఈ మ్యాచ్లో ఆస్ట్రేలియా టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. వరుసగా రెండు ఓటముల తర్వాత టీమ్ ఇండియా తుది జట్టులో కీలక మార్పులు చేసింది. ఇద్దరు ఆటగాళ్లను తప్పించి, స్పెషలిస్ట్ స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్కు తుది జట్టులో అవకాశం కల్పించింది. సిడ్నీలో టీమ్ ఇండియా చేసిన మార్పులు, రెండు జట్ల ప్లేయింగ్ ఎలెవన్ వివరాలు, ఈ మైదానంలో ఇరు జట్ల రికార్డును ఇప్పుడు చూద్దాం.
వరుసగా రెండు ఓటముల తర్వాత టీమ్ ఇండియా తమ వ్యూహాన్ని మార్చుకొని, ముగ్గురు ఆల్రౌండర్లతో ఆడే విధానాన్ని పక్కనపెట్టింది. నితీష్ కుమార్ రెడ్డిని తుది జట్టు నుంచి తప్పించి, స్పెషలిస్ట్ లెగ్ స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్కు అవకాశం ఇచ్చారు. గత రెండు మ్యాచ్లలో కుల్దీప్ను తీసుకోకపోవడంపై చాలా చర్చ జరిగింది. మార్చిలో ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో ఆడిన కుల్దీప్, ఆ టోర్నమెంట్లో 7 వికెట్లు తీసి భారత్ తరఫున రెండో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా నిలిచాడు. టీమ్ ఇండియా నుంచి బయటకు వెళ్లిన మరో ఆటగాడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ అర్ష్దీప్ సింగ్. అతని స్థానంలో ఫాస్ట్ బౌలర్ ప్రసిద్ధ్ కృష్ణకు ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో చోటు దక్కింది.
రెండు జట్ల తుది జట్టు వివరాలు
సిడ్నీలో జరుగుతున్న మూడో వన్డే కోసం భారత్ మరియు ఆస్ట్రేలియా ప్రకటించిన తుది జట్టు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
భారత్ ప్లేయింగ్ ఎలెవన్: శుభమన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయస్ అయ్యర్, కేఎల్ రాహుల్, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, మొహమ్మద్ సిరాజ్.
ఆస్ట్రేలియా ప్లేయింగ్ ఎలెవన్: మిచల్ మార్ష్ (కెప్టెన్), ట్రావిస్ హెడ్, మాట్ షార్ట్, మాథ్యూ రెన్షా, అలెక్స్ కారీ, కూపర్ కోనోలీ, మిచ్ ఓవెన్, నాథన్ ఎల్లిస్, మిచల్ స్టార్క్, ఆడమ్ జంపా, జోష్ హేజిల్వుడ్.
సిడ్నీలో భారత్-ఆస్ట్రేలియా రికార్డు
సిడ్నీ క్రికెట్ గ్రౌండ్లో ఆస్ట్రేలియాకు తిరుగులేని రికార్డు ఉంది. ఈ మైదానం భారత్కు ఎప్పుడూ సవాలుగానే నిలిచింది. భారత్, ఆస్ట్రేలియా జట్లు 20వ సారి సిడ్నీలో వన్డే మ్యాచ్ ఆడబోతున్నాయి. అంతకుముందు జరిగిన 19 వన్డే మ్యాచ్లలో ఆస్ట్రేలియా 16 మ్యాచ్లలో విజయం సాధించగా, భారత్కు కేవలం 2 విజయాలు మాత్రమే దక్కాయి. ఒక మ్యాచ్ ఫలితం తేలకుండా ముగిసింది. సిడ్నీలో ఆస్ట్రేలియా తమ మ్యాచ్లలో 70 శాతం గెలిచింది. కానీ వన్డేలలో సిడ్నీలో భారత్ గెలుపు శాతం కేవలం 11గా మాత్రమే ఉంది.