IPL Debate: కెప్టెన్సీలో రోహిత్ గ్రేట్.. బ్యాటింగ్లో కోహ్లీనా? ఫ్యాన్స్ ఫైట్ లో నిజమెంత?
ఐపీఎల్లో కోహ్లీ vs రోహిత్: సిక్సులు, ఫోర్లు, పరుగుల్లో ఎవరు ఆధిపత్యం చెలాయించారు? గణాంకాల ఆధారంగా పూర్తి పోలిక ఇక్కడ చూడండి.
భారత క్రికెట్లో అత్యంత ఆసక్తికరమైన మరియు ఉద్వేగభరితమైన చర్చల్లో ఒకటి విరాట్ కోహ్లీ వర్సెస్ రోహిత్ శర్మ. ఈ ఇద్దరు ఆధునిక తరం దిగ్గజాలలో ఎవరు మెరుగైన బ్యాట్స్మెన్ అని ఎంచుకోవడం కష్టమైన పని. భారత కుడిచేతి వాటం బ్యాట్స్మెన్ (కోహ్లీ) పరుగుల పరంగా అత్యంత స్థిరమైన మరియు డిమాండ్ ఉన్న ఆటగాడిగా పరిగణించబడతాడు, అయితే ఎడమచేతి వాటం బ్యాట్స్మెన్ (రోహిత్) తన సులువైన టైమింగ్ మరియు భారీ సిక్సర్లకు ప్రసిద్ధి చెందాడు.
వీరిని తరచుగా గత ఆటగాళ్లతో పోలుస్తారు. కొంతమంది భారత క్రికెట్కు తదుపరి సచిన్ టెండూల్కర్ కావాలనుకున్నారు - ఆ స్థానాన్ని విరాట్ కోహ్లీ భర్తీ చేశాడు. మరికొందరు ఎంఎస్ ధోనిలాంటి ఫినిషర్ కోసం చూశారు - ఆ బాధ్యతను రోహిత్ శర్మ తీసుకున్నాడు. ప్రస్తుతం, ఇద్దరూ టీమ్ ఇండియాకు ఆదర్శంగా నిలుస్తూ, లక్షలాది మంది అభిమానులను అలరిస్తున్నారు.
ప్రజలకు భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నప్పటికీ, గణాంకాలు, ముఖ్యంగా ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL)లో, ఒక ఆసక్తికరమైన కథనాన్ని వెల్లడిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితిని నిశితంగా పరిశీలించి, ఎవరికి పైచేయి ఉందో చూద్దాం.
IPL హిట్టింగ్ పవర్: రియల్ బాస్ ఎవరు?
కోహ్లీ మరియు రోహిత్ ఇద్దరూ IPLపై చెరగని ముద్ర వేశారనేది వాస్తవం. బౌండరీలు కొట్టే విషయానికి వస్తే, లీగ్ ఇప్పటివరకు అందించిన అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లలో వారు ఖచ్చితంగా ఉన్నారు.
- విరాట్ కోహ్లీ: IPLలో మొత్తం 291 సిక్సులు మరియు 771 ఫోర్లు కొట్టాడు. అతను 300 సిక్సర్ల మైలురాయికి కేవలం తొమ్మిది సిక్సుల దూరంలో ఉన్నాడు.
- రోహిత్ శర్మ: దీనికి విరుద్ధంగా, అతను ఇప్పటికే 302 సిక్సర్లతో ఆ మైలురాయిని దాటాడు. అదనంగా, తన IPL కెరీర్లో 640 ఫోర్లు కొట్టాడు.
నిజానికి, సిక్సులు కొట్టే పోటీలో రోహిత్ ముందంజలో ఉన్నాడు, అయితే ఫోర్ల విషయంలో కోహ్లీ ఆధిక్యంలో ఉన్నాడు. ఆసక్తికరంగా, సిక్సర్ల పరంగా వారి మధ్య అంతరం చాలా తక్కువగా ఉంది, కానీ కోహ్లీ యొక్క ఫోర్ల ఆధిక్యం 100 కంటే ఎక్కువ మార్జిన్ను కలిగి ఉంది - ఇది అతని గొప్ప స్థిరత్వం మరియు ప్లేస్మెంట్ ఆధారిత బ్యాటింగ్ను నొక్కి చెబుతుంది.
విరాట్ కోహ్లీ IPL ప్రయాణం
విరాట్ కోహ్లీ 2008లో IPL ప్రారంభం నుండి రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతోనే ఉన్నాడు. ఈ ప్రయాణంలో అతను ఒక అద్భుతమైన IPL రికార్డును నెలకొల్పాడు:
- మ్యాచ్లు: 267
- పరుగులు: 8,669
- సగటు: 39.65
- స్ట్రైక్ రేట్: 132.85
- సెంచరీలు: 8
- అర్ధ సెంచరీలు: 63
- అత్యధిక స్కోరు: 113
ఇన్నింగ్స్కు యాంకర్ (Anchor) పాత్ర పోషించే అతని సామర్థ్యం మరియు అవసరమైనప్పుడు వేగవంతం కావడం అతన్ని IPL చరిత్రలో అత్యంత నమ్మదగిన బ్యాటర్లలో ఒకరిగా మార్చింది.
రోహిత్ శర్మ IPL వారసత్వం
"హిట్మ్యాన్" అనే మారుపేరు రోహిత్ శర్మకు పర్యాయపదంగా మారింది. అతను కూడా IPLలో అద్భుతమైన ఆటగాడు. రాజస్థాన్ రాయల్స్తో తన కెరీర్ ప్రారంభించిన తర్వాత, అతను ముంబై ఇండియన్స్కు ప్రధాన ఆటగాడిగా మారి, రికార్డు స్థాయిలో ఛాంపియన్షిప్లను అందించాడు.
- మ్యాచ్లు: 272
- పరుగులు: 7,046
- సగటు: 29.73
- స్ట్రైక్ రేట్: 132.09
- సెంచరీలు: 2
- అర్ధ సెంచరీలు: 47
- అత్యధిక స్కోరు: 109
రోహిత్ ఎప్పుడూ పేలుడు ఆరంభాలు ఇవ్వడంలో మరియు సులభంగా బౌండరీలను క్లియర్ చేయడంలో బలంగా ఉన్నాడు, అందువల్ల అతను లీగ్లో అత్యంత భయంకరమైన హిట్టర్లలో ఒకడు.
తుది ఫలితం? గణాంకాలు వర్సెస్ శైలి
సిక్సులు కొట్టే విషయంలో రోహిత్ శర్మ మెరుగ్గా ఉండవచ్చు, కానీ స్థిరత్వం, పరుగుల సాధన, బౌండరీ ఖచ్చితత్వం పరంగా కోహ్లీ అత్యధికంగా అందిస్తాడు. చివరికి, ఇద్దరు దిగ్గజాలు ఆటకు భిన్నంగా దోహదం చేస్తారు - అందువల్ల భారత క్రికెట్ వారి ఉనికితో ఆశీర్వదించబడింది.
ఈ వాదన ఎప్పటికీ కొనసాగవచ్చు... బహుశా ఇదే ఈ చర్చను అందంగా మారుస్తుంది.