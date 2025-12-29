Vijay Hazare Trophy:"విరాట్ ఎక్కడ? కీలక మ్యాచ్లో కోహ్లీ లేకపోవడం వెనుక అసలు కారణం ఇదే"
విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో అద్భుతంగా తిరిగి వచ్చిన విరాట్ కోహ్లీ, ఢిల్లీ వర్సెస్ సౌరాష్ట్ర మ్యాచ్కు దూరమవ్వడం అభిమానులకు షాకిచ్చింది. ఆయన ఈ మ్యాచ్ను మిస్ కావడానికి గల అసలు కారణం ఏమిటి? మళ్లీ ఎప్పుడు మైదానంలోకి దిగనున్నాడు? తెలుసుకోండి.
దేశవ్యాప్తంగా క్రికెట్ అభిమానులు ఆశ్చర్యపోయారు మరియు ఒకే ప్రశ్న అడిగారు: "ప్లేయింగ్ XI లో విరాట్ కోహ్లీ ఎక్కడ ఉన్నాడు?". దేశవాళీ క్రికెట్లో అద్భుతమైన పునరాగమనం చేసి, రికార్డులు సృష్టించినప్పటికీ, నేడు (డిసెంబర్ 29) ఢిల్లీ జట్టు సౌరాష్ట్రతో ఆడుతున్న కీలకమైన విజయ్ హజారే ట్రోఫీ మ్యాచ్కు ఐకానిక్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ దూరమయ్యాడు.
బెంగళూరులోని ఆలూర్ గ్రౌండ్లో ప్రేక్షకులు అతని లేకపోవడం చూసి ఆశ్చర్యపోయినప్పటికీ, దీని వెనుక కారణం ఊహించిన దానికంటే చాలా సాధారణమైనది.
"కింగ్-సైజ్" పునరాగమనం
కారణం తెలుసుకునే ముందు, కోహ్లీ చేసిన అద్భుతాల గురించి మాట్లాడుకుందాం. 15 సంవత్సరాలుగా ఈ టోర్నమెంట్లో ఆడకుండా ఉన్న కోహ్లీ, 2025–26 సీజన్కు ఢిల్లీ జట్టులోకి తిరిగి వచ్చాడు. అతను కేవలం పాల్గొనడమే కాదు, తన ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించాడు:
- ఆంధ్రప్రదేశ్పై 131 పరుగులు చేశాడు.
- గుజరాత్పై 77 పరుగులు చేశాడు.
ఈ రెండు ఇన్నింగ్స్లలో అతను ఢిల్లీకి వరుస విజయాలు అందించడమే కాకుండా, 16,000 లిస్ట్-A పరుగులు సాధించిన అత్యంత వేగవంతమైన ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. దేశవాళీ క్రికెట్లో అతని ప్రదర్శన "కింగ్" అనే ట్యాగ్ను మరింత బలంగా ముద్రించింది.
విరామం వెనుక కారణం:
అయితే, అకస్మాత్తుగా ఎందుకు తప్పుకున్నాడు? దీనికి కారణం చాలా సింపుల్ - పనిభారం నిర్వహణ (workload management) మరియు వ్యక్తిగత విశ్రాంతి.
నిరంతర అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు మరియు ఈ రెండు దేశవాళీ మ్యాచ్లలో కఠోర శ్రమ తర్వాత, కోహ్లీకి కొద్దిపాటి విరామం ఇవ్వడం మంచిదని జట్టు యాజమాన్యం నిర్ణయించింది. అతను తాత్కాలికంగా జట్టు నుండి తప్పుకుని, భారత్ మరియు న్యూజిలాండ్ మధ్య జరగబోయే వన్డే సిరీస్కు ముందు తన కుటుంబంతో గడపడానికి ముంబైకి వెళ్లాడు.
కోహ్లీ దూరంగా ఉన్న సమయంలో, రిషబ్ పంత్ ఢిల్లీ జట్టుకు నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు. ప్రధాన ఆటగాడు లేకుండా ఆడుతున్నప్పటికీ, కోహ్లీ సృష్టించిన మొమెంటంతో జట్టు ప్రస్తుతం పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది.
గుర్తుంచుకోండి: కోహ్లీ ఎప్పుడు తిరిగి వస్తాడు?
శాంతించండి—ఇది అతని విజయ్ హజారే ప్రయాణానికి ముగింపు కాదు. ఆ క్లాసిక్ కవర్ డ్రైవ్ను మళ్లీ చూడాలని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులు తెలుసుకోవలసిన విషయం ఏమిటంటే, జనవరి 6, 2026న రైల్వేస్తో జరిగే మ్యాచ్కు కోహ్లీ తిరిగి ఢిల్లీ జట్టులో చేరనున్నాడు.
న్యూజిలాండ్ సిరీస్కు ముందు బ్లూ జెర్సీ ధరించడానికి అతని చివరి దేశవాళీ ప్రదర్శన సన్నాహకంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు మైదానంలో అతను లేకపోవడంతో కొంచెం నిశ్శబ్దంగా అనిపించినా, కింగ్ తన బ్యాటరీలను రీఛార్జ్ చేసుకుంటున్నాడు, తదుపరిసారి వచ్చినప్పుడు మరో పెద్ద సెంచరీతో అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నాడు.