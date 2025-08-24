 Kane Williamson : 40నిమిషాల్లోనే మ్యాచ్ ముగించాడు.. వీడేంటి మామ ఇంత వయలెంట్ గా ఉన్నాడు

  • Menu
ఇంగ్లాండ్‌లో జరుగుతున్న ది హండ్రెడ్ లీగ్లో తొలిసారిగా కేన్ విలియమ్సన్ బ్యాట్ గర్జించింది. ఆగస్టు 23న జరిగిన మ్యాచ్‌లో కేవలం 40 నిమిషాల్లోనే తన జట్టు లండన్ స్పిరిట్ విజయం సాధించేలా చేశాడు.

Kane Williamson : ఇంగ్లాండ్‌లో జరుగుతున్న ది హండ్రెడ్ లీగ్లో తొలిసారిగా కేన్ విలియమ్సన్ బ్యాట్ గర్జించింది. ఆగస్టు 23న జరిగిన మ్యాచ్‌లో కేవలం 40 నిమిషాల్లోనే తన జట్టు లండన్ స్పిరిట్ విజయం సాధించేలా చేశాడు. సదరన్ బ్రేవ్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కెప్టెన్‌గా విలియమ్సన్ ఆడిన ఇన్నింగ్స్‌ను అందరూ చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్‌ను ఎదుర్కొన్న సదరన్ బ్రేవ్స్ ఫాస్ట్ బౌలర్ జోఫ్రా ఆర్చర్ కూడా ఈ సీజన్‌లో ఇంత దారుణంగా ఎప్పుడూ దెబ్బ తినలేదు.

ఈ మ్యాచ్‌లో లండన్ స్పిరిట్ మొదట బ్యాటింగ్ చేసి 100 బంతుల్లో 4 వికెట్లు కోల్పోయి 186 పరుగులు చేసింది. ఈ భారీ స్కోర్‌ను సాధించడంలో ఓపెనర్ జేమీ స్మిత్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. కానీ, కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. జేమీ స్మిత్ 27 నిమిషాలు క్రీజులో ఉండి, 18 బంతుల్లో 244.44 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 44 పరుగులు చేశాడు. అతని ఇన్నింగ్స్‌లో 4 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు ఉన్నాయి.

జోఫ్రా ఆర్చర్ బౌలింగ్‌లో కేన్ విలియమ్సన్ మెరుపులు మెరిపించాడు. కేన్ విలియమ్సన్ 40 నిమిషాలు బ్యాటింగ్ చేసి 28 బంతుల్లో 53 పరుగులు చేశాడు. 189.28 స్ట్రైక్ రేట్‌తో ఆడిన ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో విలియమ్సన్ 4 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు కొట్టాడు. సదరన్ బ్రేవ్స్‌పై విలియమ్సన్ చేసిన 53 పరుగులు ఈ సీజన్‌లో అతని అత్యధిక స్కోరు. ఈ సీజన్‌లో అతని మొదటి అర్ధ సెంచరీ కూడా ఇదే.

జేమీ స్మిత్ మరియు విలియమ్సన్ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ సదరన్ బ్రేవ్స్ బౌలర్ జోఫ్రా ఆర్చర్‌పై కూడా ప్రభావం చూపింది. ఈ సీజన్‌లో అతని బంతులు ఇంత దారుణంగా దెబ్బ తినడం ఇదే మొదటిసారి. జోఫ్రా ఆర్చర్ తన 20 బంతుల సెట్‌లో 42 పరుగులు ఇచ్చాడు. అంతకు ముందు మ్యాచ్‌లలో అతను చాలా పొదుపుగా బౌలింగ్ చేశాడు. అయితే, విలియమ్సన్‌ను అవుట్ చేసింది కూడా ఆర్చరే. మ్యాచ్‌లో ఆర్చర్‌కు దక్కిన ఏకైక వికెట్ అదే.

సదరన్ బ్రేవ్స్ 187 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించడానికి బరిలోకి దిగినప్పుడు, ఆ జట్టు ఇన్నింగ్స్ 47 పరుగుల తేడాతో ముగిసింది. సదరన్ బ్రేవ్స్ జట్టు కేవలం 92 బంతుల్లో 139 పరుగులు చేసి ఆలౌట్ అయింది. ఇప్పటివరకు ఆడిన 7 మ్యాచ్‌లలో సదరన్ బ్రేవ్స్‌కు ఇది నాలుగో ఓటమి. లండన్ స్పిరిట్ తమ మూడో విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది.

