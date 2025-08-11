  • Menu
Jos Buttler : తండ్రి మృతి.. తీవ్ర విషాదంలోనూ మైదానంలోకి అడుగు పెట్టిన స్టార్ క్రికెటర్
Highlights

ఇంగ్లాండ్ స్టార్ క్రికెటర్ జోస్ బట్లర్ ఈ వారం తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. ఆయన తండ్రి జాన్ బట్లర్ మరణించారు. జీవితంలో ఇలాంటి బాధాకరమైన సంఘటనలు ఎదురైనప్పుడు చాలా మంది కుంగిపోతారు.

Jos Buttler : ఇంగ్లాండ్ స్టార్ క్రికెటర్ జోస్ బట్లర్ ఈ వారం తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. ఆయన తండ్రి జాన్ బట్లర్ మరణించారు. జీవితంలో ఇలాంటి బాధాకరమైన సంఘటనలు ఎదురైనప్పుడు చాలా మంది కుంగిపోతారు. ఆ బాధ నుంచి బయటపడటానికి సమయం పడుతుంది. కానీ, జోస్ బట్లర్ మాత్రం తన తండ్రి మృతి ప్రభావం తన వృత్తిపై పడకుండా చూసుకున్నారు. విషాదంలో ఉన్నప్పటికీ, ది హండ్రెడ్ టోర్నమెంట్‌లో తన జట్టు మాంచెస్టర్ ఒరిజినల్స్ కోసం మ్యాచ్ ఆడటానికి మైదానంలోకి దిగి తన అంకితభావాన్ని చాటుకున్నారు.

బట్లర్ తండ్రి గత వారం ప్రారంభంలో మరణించారు. అయితే, ఆ విషాదం నుంచి కోలుకోకముందే ఆగస్టు 9న బట్లర్ మాంచెస్టర్ ఒరిజినల్స్ తరపున ఆడటానికి వచ్చారు. తండ్రి మరణం తర్వాత అతను ఆడిన తొలి మ్యాచ్ ఇదే. అయితే, ఆ మ్యాచ్‌లో అతని ప్రదర్శనపై విషాదం ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించింది. ఆ మ్యాచ్‌లో బట్లర్ నాలుగు బంతులను ఎదుర్కొని సున్నా (0) పరుగులకే అవుట్ అయ్యారు. తండ్రి జ్ఞాపకార్థం, మాంచెస్టర్ ఒరిజినల్స్ జట్టులోని ఆటగాళ్లందరూ ఆ మ్యాచ్‌లో నల్లటి ఆర్మ్‌బ్యాండ్‌లు ధరించి మైదానంలోకి అడుగుపెట్టారు.

ఈ మ్యాచ్ తర్వాత, జోస్ బట్లర్ తన తండ్రికి సోషల్ మీడియా వేదికగా వీడ్కోలు పలికారు. తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో తండ్రిని ఉద్దేశించి హృదయపూర్వకమైన సందేశాన్ని పంచుకున్నారు. "విశ్రమించు నాన్నా. నాకు నువ్వు అందించిన వాటన్నింటికీ ధన్యవాదాలు" అని బట్లర్ రాశారు. ఈ మెసేజ్ తనలోని భావోద్వేగాన్ని, తండ్రి పట్ల ఉన్న ప్రేమను తెలియజేస్తుంది. తండ్రి మరణించినప్పటికీ, క్రీడ పట్ల బట్లర్‌కున్న అంకితభావం ఎంతో మందికి స్ఫూర్తినిచ్చింది.

