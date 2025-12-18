  • Menu
Jasprit Bumrah : జస్‌ప్రీత్ బుమ్రాకు బాలయ్య పూనాడా ఏంటి ? అభిమాని ఫోన్ లాగేసి విసిరేశాడు

Jasprit Bumrah
Jasprit Bumrah : భారత్, సౌతాఫ్రికా మధ్య లక్నోలో జరగాల్సిన నాలుగో టీ20 రద్దు అయిన సంగతి తెలిసిందే.

Jasprit Bumrah: భారత్, సౌతాఫ్రికా మధ్య లక్నోలో జరగాల్సిన నాలుగో టీ20 రద్దు అయిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో టీమిండియా స్టార్ పేసర్ జస్‌ప్రీత్ బుమ్రాకు సంబంధించిన ఒక వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో బుమ్రా తన కోపాన్ని అదుపు చేసుకోలేకపోయాడు. ఒక అభిమానిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ, అతని ఫోన్‌ను లాక్కుని విసిరేయడం కనిపిస్తోంది. బుమ్రాకు సంబంధించిన ఈ ఘటన ఎయిర్‌పోర్టులో ఆయన క్యూలో నిలబడి ఉన్న సమయంలో జరిగింది.

బుమ్రా ఎందుకు అంతలా కోపం తెచ్చుకున్నాడనే ప్రశ్నకు సమాధానం ఆ అభిమాని ప్రవర్తనే. ఆ అభిమాని కూడా బుమ్రా పక్కనే ఉన్న క్యూలో నిలబడి ఉన్నాడు. అతను బుమ్రాను చూసి, అతని అనుమతి తీసుకోకుండానే తన మొబైల్‌లో సెల్ఫీ వీడియో తీయడం ప్రారంభించాడు. దీనిని గమనించిన బుమ్రా, ముందుగా వీడియో తీయవద్దని అతన్ని మర్యాదగా హెచ్చరించాడు.

అయితే ఆ అభిమాని బుమ్రా హెచ్చరికలను పట్టించుకోకుండా వీడియో తీయడం కొనసాగించాడు. దీంతో బుమ్రాకు కోపం వచ్చి, ఆ అభిమాని ఫోన్‌ను ఒక్కసారిగా లాక్కుని విసిరేశాడు. బుమ్రా, ఆ అభిమాని మధ్య జరిగిన సంభాషణ వీడియోలో ఇలా వినిపించింది.



ఫ్యాన్: మీతోనే వస్తాను సార్ నేను? బుమ్రా: మీ ఫోన్ కింద పడిపోతే, మళ్ళీ నన్ను అడగడానికి రావద్దు, సరేనా? ఫ్యాన్: పర్వాలేదు సార్. బుమ్రా: మంచిది.

ఆ వెంటనే బుమ్రా అతని చేతిలోని ఫోన్‌ను లాక్కుని విసిరేయడంతో ఈ మొత్తం ఘటన ముగిసింది. బుమ్రా ప్రవర్తనపై కొందరు నెటిజన్లు ఇది అహంకారం అని విమర్శిస్తుండగా, మరికొందరు 'అనుమతి లేకుండా ప్రైవసీని భంగం చేస్తే ఇలాగే ఉంటుంది' అని బుమ్రాకు మద్దతు ఇస్తున్నారు.

జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా ప్రస్తుతం సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతున్న T20 సిరీస్‌లో టీమిండియా తరఫున ఆడుతున్నాడు. కటక్‌లో జరిగిన మొదటి టీ20లో 2 వికెట్లు తీశాడు. ముల్లాన్‌పూర్‌లో జరిగిన రెండో టీ20లో వికెట్ దక్కలేదు. ధర్మశాలలో జరిగిన మూడో టీ20కి బుమ్రా వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల దూరమయ్యాడు. లక్నోలో జరగాల్సిన నాలుగో టీ20 రద్దయింది. ఇప్పుడు ఈ సిరీస్‌లోని ఐదవ, ఆఖరి టీ20 మ్యాచ్ డిసెంబర్ 19న అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో జరగనుంది.

