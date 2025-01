Jasprit Bumrah Test cricket career: జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా మరోసారి వార్తల్లోకెక్కాడు. 2024 ఏడాదిలో టెస్ట్ క్రికెట్‌లో పర్‌ఫార్మెన్స్ ఇరగదీసిన క్రికెటర్‌గా ఐసిసి బుమ్రా పేరును ప్రకటించింది. ఐసిసి జస్‌ప్రీత్ బుమ్రాను టెస్ట్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 2024 గా ప్రకటిస్తూ అన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో పోస్టులు చేసింది. ఈ అవార్డ్ అందుకున్న తొలి ఇండియన్ పేస్ బౌలర్ జస్‌ప్రీత్ బుమ్రానే కావడం మరో హైలైట్.

Dominating the bowling charts in 2024, India's spearhead Jasprit Bumrah has been crowned ICC Men’s Test Cricketer of the Year 💥#ICCAwards pic.twitter.com/h8Ppjo2hrv