Jasprit Bumrah : సౌతాఫ్రికా కెప్టెన్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు.. బుమ్రాకు ఐసీసీ ఏం శిక్ష విధించనుంది?
Jasprit Bumrah : కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా జరిగిన భారత్ vs సౌతాఫ్రికా మొదటి టెస్ట్ మొదటి రోజు ఆటలో భారత స్టార్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచాడు.
Jasprit Bumrah: కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా జరిగిన భారత్ vs సౌతాఫ్రికా మొదటి టెస్ట్ మొదటి రోజు ఆటలో భారత స్టార్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచాడు. మొదటిసారిగా ఈ మైదానంలో ఆడుతున్న బుమ్రా 5 వికెట్లు తీసి సౌత్ ఆఫ్రికా బ్యాటింగ్ లైనప్ను కూల్చేశాడు. అయితే, మైదానంలో తన ప్రదర్శనతో ఎంతగా వార్తల్లో నిలిచాడో, తన మాటలతో కూడా అంతే వార్తల్లోకి వచ్చాడు. సౌతాఫ్రికా కెప్టెన్ టెంబా బావుమా పట్ల అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు గాను, ఇప్పుడు బుమ్రాపై ఐసీసీ చర్యలు తీసుకునే ప్రమాదం ఉంది.
సాధారణంగా మైదానంలో చాలా ప్రశాంతంగా, సైలెంట్గా ఉండే బుమ్రా, కోల్కతా టెస్ట్లో ఊహించని విధంగా ప్రవర్తించాడు. ఇన్నింగ్స్ 13వ ఓవర్ చివరి బంతికి టెంబా బావుమా LBW కోసం అప్పీల్ చేసినప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది. బుమ్రా, కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్, వికెట్ కీపర్ రిషభ్ పంత్తో కలిసి డీఆర్ఎస్ తీసుకోవడంపై చర్చిస్తున్న సమయంలో బావుమా పొట్టిదనాన్ని ఉద్దేశిస్తూ అతన్ని బౌనా(పొట్టివాడు) అని పిలిచాడు.
డీఆర్ఎస్ చర్చ ముగిసిన తర్వాత తిరిగి వెళ్తూ, బుమ్రా మళ్లీ బావుమాను బౌనా అని పిలవడంతో పాటు, ఒక అసభ్యకరమైన తిట్టు కూడా ఉపయోగించాడు. ఈ మొత్తం అభ్యంతరకరమైన సంభాషణ స్టంప్ మైక్లో రికార్డ్ అయి, వెంటనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. మైదానంలో బుమ్రా ఉపయోగించిన ఈ చెడు పదాలు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు అవుతుంది.
ఐసీసీ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఆర్టికల్ 2.13 ప్రకారం.. అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ సమయంలో ఆటగాడు, సపోర్ట్ స్టాఫ్ లేదా అంపైర్ పట్ల ఎవరైనా అసభ్యకరమైన పదాలు వాడితే అది ఉల్లంఘనే. ఈ ఉల్లంఘనకు శిక్షగా ఆటగాడికి మందలింపు నుంచి జరిమానా వరకు విధించవచ్చు. అత్యంత ముఖ్యంగా, ఆటగాడి రికార్డులో డిమెరిట్ పాయింట్లు జమవుతాయి.
బుమ్రాకు ఎలాంటి శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది?
ఒకవేళ బుమ్రాపై ఐసీసీ చర్యలు తీసుకుంటే, అతనికి కింది శిక్షల్లో ఏదో ఒకటి విధించవచ్చు. 20 శాతం నుంచి 50 శాతం వరకు మ్యాచ్ ఫీజులో కోత విధించవచ్చు.అతనికి ఒకటి లేదా రెండు డిమెరిట్ పాయింట్లు కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
బుమ్రాకు ఇప్పటికే ఆసియా కప్ సమయంలో ఒక చర్యకు గాను ఒక డిమెరిట్ పాయింట్ లభించింది. ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం, ఒక ఆటగాడు 24 నెలల్లోపు మొత్తం 4 డిమెరిట్ పాయింట్లను కూడబెడితే, అతనిపై కచ్చితంగా నిషేధం పడుతుంది. ఈ నిషేధం ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ లేదా రెండు వన్డేలు/టీ20 మ్యాచ్ల రూపంలో ఉండవచ్చు. కాబట్టి ఇప్పుడు డిమెరిట్ పాయింట్లు పడితే, బుమ్రాపై నిషేధం ముప్పు కూడా పెరుగుతుంది.